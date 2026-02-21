Slušaj vest

Lider stranke SRCE (Srbija centar) Zdravko Ponoš ponovo se javno žali na to što su opoziciju odjavili tzv. studenti!

Njemu nije prvi put da kritikuje blokadere jer ne žele da sarađuju sa opozicijom, a sinoć se požalio na blokaderskoj televiziji Nova S, u emisiji "Direktno".

Osim što se požalio, priznao je, između redova, da su okupljanja propala.

- Nema vajde od toga da mi obeležavamo ono što smo radili prošle godine, pitanje je šta mi radimo ove godine. Ako budemo zavisili samo od toga koliko će nas ova vlast inspirisati neće biti dobro. On (Vučić) je rekao u Minhenu da će izbori biti u decembru, šta mi radimo do decembra. Mi u stvari i dalje nemamo komunikaciju između studentskog pokreta i opozicije, curi nam vreme - požalio se Ponoš.

Kurir Politika

