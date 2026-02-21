Njemu nije prvi put da kritikuje blokadere jer ne žele da sarađuju sa opozicijom, a sinoć se požalio na blokaderskoj televiziji Nova S, u emisiji "Direktno".

- Nema vajde od toga da mi obeležavamo ono što smo radili prošle godine, pitanje je šta mi radimo ove godine. Ako budemo zavisili samo od toga koliko će nas ova vlast inspirisati neće biti dobro. On (Vučić) je rekao u Minhenu da će izbori biti u decembru, šta mi radimo do decembra. Mi u stvari i dalje nemamo komunikaciju između studentskog pokreta i opozicije, curi nam vreme - požalio se Ponoš.