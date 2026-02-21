Slušaj vest

Godine 2025. zabeležen je mnogo manji broj poginulih u saobraćajnim nesrećama nego prethodnih godina.

Primera radi, 2007. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 968 ljudi, a prošle 466, što je više od dvostruko manje žrtava, tačnije 51,85 odsto. 

Podsetimo, zahvaljujuči inicijativi i radu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučićaod 2012. do danas izgrađeno je više puteva nego što svi njegovi prethodnici za 67 godina, o čemu je i on govorio.

"Uvek imate one koji zaustavljaju progres i one koji zemlju moraju da guraju napred. Nešto postoji što niko ne može da mi izbriše. U vreme kada sam bio predsednik Vlade ili predsednik Republike, izgradili smo više autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina. I kako da ne budem ponosan?", poručio je Vučić.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaOBEĆANO - ISPUNJENO! Vučić održao još jedno obećanje: Renoviran Dom kulture u Rgotini, danas ga predsednik obilazi
WhatsApp Image 2026-02-20 at 18.56.28 (2).jpeg
PolitikaUŽIVO "MORATE DA RAZGOVARATE SA LJUDIMA" Vučić u selu Sastavak: Predsednik obećao novi put, mobilnu ambulantu i fabrički pogon
Alekasndar Vučić 2.jpg
PolitikaKOPMAN U SRBIJI JE ZNAK DA SE EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE UBRZAVAJU! Analitičari: Sama težina sagovornika govori da je pridruživanje Srbije EU ponovo aktuelno
Vučić Kopman.jpg
PolitikaNOVA BOLNICA, TOPLANA I VELIKI PROJEKTI ZA ISTOK SRBIJE! Ministar Mali podelio kadrove prvog dana posete Zaječarskom i Borskom okrugu: Svaka opština je VAŽNA!
collage.jpg