ZAHVALJUJUĆI VUČIĆEVOM RADU SMANJEN BROJ POGINULIH Izgrađeno mnogo više autoputeva, smrtnih slučajeva manje za više od 50 odsto
Godine 2025. zabeležen je mnogo manji broj poginulih u saobraćajnim nesrećama nego prethodnih godina.
Primera radi, 2007. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 968 ljudi, a prošle 466, što je više od dvostruko manje žrtava, tačnije 51,85 odsto.
Podsetimo, zahvaljujuči inicijativi i radu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, od 2012. do danas izgrađeno je više puteva nego što svi njegovi prethodnici za 67 godina, o čemu je i on govorio.
"Uvek imate one koji zaustavljaju progres i one koji zemlju moraju da guraju napred. Nešto postoji što niko ne može da mi izbriše. U vreme kada sam bio predsednik Vlade ili predsednik Republike, izgradili smo više autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina. I kako da ne budem ponosan?", poručio je Vučić.
Kurir Politika