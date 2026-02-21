Slušaj vest

Iako blokaderi ne otkrivaju ni ko će biti, a ni šta će biti progom liste "druge lige bivšeg režima" iz njihovih akcija može se jasno videti šta je ono što nude građanima. Pa tako, pored nasilja, pretnji i linča svakog ko se usudi da ne misle kao oni, a posle napada na srpsku tradiciju i Srpsku pravoslavnu crkvu, blokaderi građanima izgleda nude da oni raspolažu njihovom privatnom svojinom!

Tako, nakon što su skoro godinu dana blokirali fakultete širom Srbije, ali i ulice i gradove spečavajući građane da normalno žive i rade, sada žele i da odlučuju kome građani smeju, a kome ne smeju da izdaju svoj privatni stan ili lokal!

Tako, blokaderima iz Šapca nije se dopalo što je jedan njihov komšija u svom poslovnom prostoru zatvorio prodavnicu i izdao taj lokal nekom drugom - konkretno vlasniku kladionice, pa su nezadovoljni tom odlukom uveče došli ispred kuće gradonačelnika Šapca dr Aleksandra Pajića da protestuju i traže da se ova odluka, koja ni na jedan način nije u nadležnosti grada ili opštine - poništi!

Naime, vlasnik lokala u naselju Benska bara u Šapcu držao je prodavnicu, koju je potom zatvorio i odlučio da iza taj lokal. Na kraju, izdao ga je kladionici. Dakle, reč je o privatnom vlasništvu sa kojim čovek ima pravo da radi šta hoće.

Ne postoji niti državna niti opštinska odluka koja može da ga spreči u tome, a ni zakonski osnov. Šta više, takva odluka bila bi upravo protivzakonita, ali blokaderi samtraju da su oni nadležni da se pitaju šta će svako od građana raditi sa svojom privatnom svojinom.

Da podsetimo, blokaderima je nedavno zasmetalo što bi deca u Beogradu imala Akvarijum i Prirodnjački muzej, a kao opravdanje za sve iskoristili su činjenicu da - Beograd nije na moru ili okeanu!?