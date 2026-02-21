Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smo uspeli da odbranimo i sačuvamo zemlju i od napada spolja i od napada izunutra i da je vreme da se okrenemo razvoju, napretku i svemu što možemo da radimo.

On je građanima okupljenim u mestu Sastavak, gde bi trebalo da se sastane sa 71 predsednikom Mesne zajednice rekao da će u narednih 20 dana početi radovi na popravci lokalnog puta od Sastavka do Knjaževca.

Prema njegovim rečima problematičan je i put od Cerovice do Sokobanje koji bi građanima tog mesta mogao da olakša život.

"Dao sam sebi zadatak ne da se vozim i da ne idem dobrim putevima poput Knjaževac - Zaječar, da vidim i loše puteve", rekao je Vučić i dodao da je namera da se ulaže i u popravke vodovoda i kanalizacije.

istakao je i da je glavni moto da se "podigne" Stara planina, odnosno da se upotpuni sa novim sadržajima.

Rekao je i da je cilj da se napravi sistem mobilnih ambulanti i da će zato ljudi biti dodatno plaćani, kako bi sa tim mobilnim ambulantama obilazili sela.

"Teško je naći lekara, nije lako. Dodatno ćemo platiti ljude da idu mobilnim ambulantama po selima i time poboiljšavamo životni standard. Moraćemo mnogo novca da uložimo i na istoku i na severu Srbije. Lično ću da se postaram da dođe pogon tekstilne industrije da zaposlimo žene. Moto razvoja da bude Stara planina i zato ovaj put da uradimo što pre. Hoću da predstavimo nove planove i ogromne sume novca za lokalne puteve", rekao je Vučić.

Kurir Politika

