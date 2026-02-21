Slušaj vest

Nakon reakcije Saveza Srba u Austriji povodom simbola OVK u austrijskom parlamentu, koji je u to zdanje unela ambasadorka dobre volje za tzv. Kosovo pri Međunarodnom komitetu za ljudska prava Eljvane Šalja, iz kabineta predsednika Skupštine Austrije Valtera Rozenkranca saopšteno je da uvažavanje austrijsko-srpskih odnosa ostaje nepromenjeno, a da sa Šaljom, koja se sa simbolom OVK slikala sa Rozenkrancom, nije ni vođen razgovor ni održan sastanak, niti je Dan nezavisnosti tzv. Kosova bio tema tokom kratkog fotografisanja.

"U vezi sa navedenim slučajem, najpre je potrebno izvršiti preciznije pojašnjenje. Događaj se odvijao u okviru otvaranja 'Zero Projekt' konferencije u austrijskom parlamentu - međunarodno priznate inicijative za unapređenje inkluzije, pristupačnosti i ravnopravnog društvenog učešća osoba sa invaliditetom. Ova konferencija tradicionalno okuplja nekoliko stotina učesnica i učesnika iz različitih država, međunarodnih organizacija i društvenih oblasti i svesno nije stranačko-politički usmerena, već ima humanitarni i društveno-politički karakter. U okviru ove manifestacije došlo je - kao što je uobičajeno na skupovima ove veličine - do brojnih kratkih susreta i fotografisanja sa velikim brojem gostiju", navodi se u odgovoru kabineta predsednika parlamenta Austrije.

Duga zajednička istorija

Posebno isticanje pojedinih osoba nije bilo ni povezano sa tim niti nameravano.

"Pod ovim okolnostima nije bilo moguće, niti je postojao povod u smislu protokolarnog postupanja, da se pojedinačne lične pozadine posebno sagledavaju ili tumače. Osoba sa fotografije, na koju se pozivate u svom pismu, bila je prijavljena kao predstavnica Međunarodne komisije za ljudska prava, kako se i sama predstavila. Sa njom nije vođen razgovor, nije bilo zvaničnog sastanka niti posebnog razgovora. 'Dan nezavisnosti' koji je ona navela na svojim kanalima na društvenim mrežama, odnosno pitanja ljudskih prava, nisu bili tema tokom kratkog fotografisanja", dodaje se u odgovoru.

Istovremeno, kabinet ističe da se, bez obzira na sve to, čini da je neophodno ukazati na jednu suštinsku napomenu - da funkcija predsednika austrijskog parlamenta po svojoj prirodi predstavlja nadstranačku, integrativnu i na ravnotežu usmerenu dužnost.

"Ona služi predstavljanju same demokratske institucije, a ne podršci pojedinačnim političkim narativima ili međunarodnim konfliktnim pozicijama. Naknadna politička tumačenja ili instrumentalizacija protokolarnih ili neformalnih susreta - naročito bez znanja ili saglasnosti nosioca funkcije - stoga nisu u skladu sa ovim institucionalnim shvatanjem sopstvene uloge i u skladu s tim se odbacuju. Upravo imajući u vidu istorijski osetljive razvoje događaja na zapadnom Balkanu, postoji svest o tome da su pitanja u vezi sa Srbijom i Kosovom u velikoj meri obeležena istorijskim iskustvima, različitim međunarodnopravnim perspektivama, kao i emocionalnim vezama. Austriju sa ovim regionom povezuje duga zajednička istorija, kao i bliske ljudske, kulturne i ekonomske veze. Iz toga proizilazi posebna odgovornost da se mostovi održavaju, podstiče dijalog i doprinosi stabilnom i mirnom razvoju našeg zajedničkog evropskog okruženja", naglašava se u odgovoru.

Uvažavanje austrijsko-srpskih odnosa nepromenjeno

Kabinet predsednika parlamenta naglašava da srpska zajednica u Austriji već decenijama daje vredan doprinos tome i cenjena je kao deo austrijskog društva.

"Učešće predsednika Valtera Rozenkranca na svečanosti povodom Dana državnosti Republike Srbije, kao i tamo izraženo uvažavanje austrijsko-srpskih odnosa, ostaju nepromenjeni. Ti odnosi baziraju na poštovanju, istorijskoj povezanosti i zajedničkom interesu za stabilnost, saradnju i mirnu Evropu. Na kraju, predsednik Skupštine se još jednom zahvaljuje na Vašoj otvorenosti i uvažavajućoj razmeni mišljenja. Posebno kod istorijski i politički osetljivih tema, smatra se da je sadržajan i objektivan dijalog neizostavan. Predsednik dr Valter Rozenkranc ostaje posvećen tome da svoju funkciju obavlja uvek u duhu pomirenja,institucionalne odgovornosti i u dugoročnom interesu Republike Austrije", zaključuje se u odgovoru.

Ambasadorka dobre volje za Kosovo pri Međunarodnom komitetu za ljudska prava Eljvane Šalja se u austrijskom parlamentu, na sastanku uoči konferencije Ujedinjenih nacija u Beču, pojavila noseći beretku sa amblemom OVK.

Ona se sa beretkom na kojoj je istaknut znak OVK slikala u zdanju parlamenta, pa i sa predsednikom Skupštine Austrije Valterom Rozenkrancom.

Savez Srba u Austriji oštro je, u pismu parlamentu, kritikovao predsednika austrijskog parlamenta Valtera Rozenkranca zbog toga što je dozvolio isticanje amblema OVK u Skupštini Austrije.

Reagovala je i Misija Srbije pri međunarodnim organizacijama u Beču, sprečivši pokušaj isticanja i promovisanja simbola OVK tokom konferencije u sedištu UN.