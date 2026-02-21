Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Knjaževcu razgovara sa građanima pri čemu mu se predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca poverio kako je napustio Bazel 2021. godine i došao u rodni grad, dok mu se žena vratila iz Austrije.

- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.

- Imali smo 7.000 domova kulture, sve je bilo društvena svojina. U eri privatizacije, 80 posto domova su oronuli, uništeni. Zato sam rekao vama da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine. Bolje put da uradimo, ne možemo da trošimo pare za sve, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao - rekao je Vučić, koji će danas ići i u Prahovo i selo Klokočevac.

1/10 Vidi galeriju Vučić sa predsednicima i delegatima mesnih zajednica Foto: Marko Karović

Predsednik će potom obići Kladovo, gde će razgovarati sa građanima.

Predsednik je prehodno bio u Boru gde se, nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, uhvatio za glavu - obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.