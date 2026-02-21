Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Knjaževcu razgovara sa građanima pri čemu mu se predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca poverio kako je napustio Bazel 2021. godine i došao u rodni grad, dok mu se žena vratila iz Austrije.

- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.

- Imali smo 7.000 domova kulture, sve je bilo društvena svojina. U eri privatizacije, 80 posto domova su oronuli, uništeni. Zato sam rekao vama da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine. Bolje put da uradimo, ne možemo da trošimo pare za sve, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao - rekao je Vučić, koji će danas ići i u Prahovo i selo Klokočevac.

Vučić sa predsednicima i delegatima mesnih zajednica  Foto: Marko Karović

Predsednik će potom obići Kladovo, gde će razgovarati sa građanima.

Predsednik je prehodno bio u Boru gde se, nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, uhvatio za glavu  - obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaZAHVALJUJUĆI VUČIĆEVOM RADU SMANJEN BROJ POGINULIH Izgrađeno mnogo više autoputeva, smrtnih slučajeva manje za više od 50 odsto
Alekandar Vučić.jpg
PolitikaOBEĆANO - ISPUNJENO! Vučić održao još jedno obećanje: Renoviran Dom kulture u Rgotini, danas ga predsednik obilazi
WhatsApp Image 2026-02-20 at 18.56.28 (2).jpeg
PolitikaKOPMAN U SRBIJI JE ZNAK DA SE EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE UBRZAVAJU! Analitičari: Sama težina sagovornika govori da je pridruživanje Srbije EU ponovo aktuelno
Vučić Kopman.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SA GRAĐANIMA U BORU: Bor i istočna Srbija će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom i kada uradimo sve puteve koji su nam u planu
WhatsApp Image 2026-02-20 at 18.56.30 (6).jpeg