"Obećanje je nešto što se ne daje olako, a kad se jednom da - mora da se ispuni. Prošle godine obećao sam ljudima da će Dom kulture u Rgotini biti rekonstruisan i došao sam da vidim kako sada izgleda. Meni je teško izmamiti osmeh, ali zaista sam zadovoljan načinom na koji je nekadašnja zapuštena ruina pretvorena u moderan objekat, sa velikom salom za manifestacije i letnjom pozornicom, na ponos građanima Rgotine i celog okruga. Presrećan što će ljudi imati gde da se okupljaju, a posebno zbog toga što će jedno od naših najstarijih kulturno-umetničkih društava 'Zoran Gajić' napokon imati pravo mesto na kojem može da nastavi sjajnu tradiciju očuvanja kulturnog nasleđa Srbije", poručio je Vučić putem Instagrama.