Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst portala N1 pod naslovom "'Živimo pakao': Studenti o Vučićevom ponašanju prema majci iz Bora, koja ga je molila da svoj problem ne izloži javno".

- Ovo može da napiše samo neko ko nikada sa ljudima nije razgovarao i nije zaista bio zainteresovan za rešavanje problema koje imaju. Da su ikada išli u narod i hteli da ih čuju, znali bi da svako pojedinačno želi da razgovara i iznosi svoje probleme, što je nemoguće. I, da - kada su stvari transparentne i nisu nameštene i prepisana scenarija iz “Blokadne kuharice” događaju se i ovakva pitanja i problemi - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:

- Ostaje, međutim, upisano da je predsednik Aleksandar Vučić jedini radio ovo, da se jedini ovako posvetio ljudima i da je jedini LIČNO obišao celu Srbiju da čuje ljude. Blokaderi bez ideje i ideologije, bez plana i programa, osim mržnje i nasilja i sada pokazuju da im je maksimalni domet zviždanje sveštenim licima, dobacivanje sa strane i kibicovanje. Pobeđuju oni koji se bore, a ne oni koji ih gledaju i kritikuju. A pakao koji živite je pakao vaše taštine i praznine.

Podsetimo, u okviru dvodnevne posete Zaječarskom i Borskom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je, između ostalog, boravio i u Boru gde je razgovarao sa građanima, a kada mu se obratila žena po imenu Gordana Karić i ispričala svoj problem, u sali je zavladao muk, a on se uhvatio za glavu.

Naime, gospođa Karić, kao i mnogi drugi građani Bora pre nje, započela je izlaganje svog problema, ističući da ima bolesno dete koje boluje od katarakte i da je četiri puta operisano u Beogradu.

Nakon što je završila izlaganje, predsednik ju je upitao da li zna šta Centar za socijalni rad zapravo radi, pa nastavio:

- Nemojte suditi unapred. Samo je važno da napadnemo i viknemo "ua". Je l' znate da oni proveravaju imovinu? - upitao je.

Gordana je na ovo pitanje odgovorila da je u sve upućena, ali da određene stvari ne može da govori tu u sali pred svojim detetom.

- Nemam, gospodine predsedniče, nikakvu imovinu. Imamo kuću u kojoj živimo. Ali čekam nešto već 4, 5 godina, ali to ne mogu da vam pričam sada, ne mogu ispred deteta. Nikada nismo ništa tražili - nastavila je ona.

Predsednik ju je zamolio da kaže o čemu je reč kako bi odmah znali kako da reše problem. Nije ni slutio kakav će odgovor dobiti.

- Ne daju mi. Ja sam staratelj. Ja sam njegova strina, ne daju mi da ga usvojim. Majka mu je preminula, evo sada prvi put kažem. Ispunjavam sve uslove. Govore: "Biće, biće" i na kraju ništa. Ja ga čuvam 13 godina. Nisam htela da sazna ovo od mene na ovakav način. Da mu nisam majka - rekla je ova žena i počela da plače.