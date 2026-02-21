Slušaj vest

Skup vrlo simboličkog naziva - "Marš za pravosuđe", koji se održava danas, predvode, prema rečima sagovornika Kurira iz vrha pravosuđa, oni koji protiv interesa srpske države rade decenijama.

Njihov aktivizam, kako tvrdi, poslednjih godinu dana došao je do izražaja kao aktuelna tema, ali njihov ideološki rad, koji nije toliko javan, je daleko opasniji po čitav srpski narod nego što je reč o trenutnim političkim aktivnostima.

Jedan od predvodnika i govornika današnjeg "Marša na pravosuđe", kako navodi, je član UO NVO CEPRIS, predsednik NVO Udruženja tužilaca, tužilac Radovan Lazić, koga izvori iz tužilaštva za ratne zločine direktno optužuju da je jedan od onih koji je albanskim tužiocima iz Prištine predao poverljiva dokumenta o Srbima koji su učestvovali u odbrani Kosova i Metohije od terorističke UČK, a nakon čega je usledilo masovno hapšenje Srba sa montiranih optužnica.

- Lazić je kao proveren čovek prethodnog režima nagrađen pozicijom šefa jednog vojvođanskog tužilaštva, a u toku političke reforme, 2009. preskočio je čitav stepenik rada u Višem javnom tužilaštvu i nagrađen pozicijom tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Vojvodini - tvrdi sagovornik iz pravosuđa, navodeći i da je Lazić, za razliku od svojih kolega koji su godinama radili složene predmete, apelacioni tužilac postao bez dana iskustva u vođenju ozbiljnih istraga.

- Međutim, 2019. godine po nalogu Zagorke Dolovac, Lazić procenjen kao kadar spreman na sve da napreduje u karijeri, biva upućen u Specijalno tužilaštvo za ratne zločine, krajnje delikatnu poziciju sa platom od pola miliona dinara - tvrdi sagovornik.

U javnosti je postao poznat nakon što je procurela njegova fotografija u zagrljaju sa tužiteljkom za ratne zločine tzv Kosova Dritom Hajdari.

- Indikativno je da se sa njegovim dolaskom na poziciju u tužilaštvo za ratne zločine poklapa i početak masovnih hapšenja Srba sa prostora Kosova i Metohije, zbog izmišljenih optužnica - navodi sagovornik iz pravosuđa.

Istakao se samo po kritikama

Da ta tvrdnja nije bez osnova i nešto što će tužilac Lazić, "kad-tad morati da objasni", kako dodaje, potvrđuje i činjenica da je "kao jedan od omiljenih tužilaca Nataše Kandić, čije udruženje Fond za humanitarno pravo je održalo na desetine konferencija i raznih drugih događaja na kojima se insistira na tezi da su na prostoru Kosova i Metohije kao i bivše Jugoslavije, jedini koji su činili zločine, bili isključivo Srbi".

- Na većini ovih konferencija i događaja redovno je u prisustvu tužioca iz regiona i lažne tužiteljke nepostojeće države Drite Hajdari, jedan od učesnika bio i Radovan Lazić - dodaje.

Nakon što mu je prestalo upućivanje i pošto je vraćen u Novi Sad u apelaciju, Lazić kao član CEPRIS-a, Udruženja tužilaca Srbije ali i istaknuti član političke inicijative PRoglas, nastavio je ne samo tužilačku već i svoju karijeru aktiviste koji kritikuje rad kolega, zakon i vlasti u Srbiji.

- Tokom poslednjih godinu dana istakao se jedino po kritikama upućenim režimu i prema kolegama koji su pokušavali da rade svoj posao. Svako hapšenje i optužnica protiv onih koji su dolazili iz redova blokadera nailazili su na kritiku Lazića - podseća sagovornik i dodaje da je Laziću i njegovim kolegama iz Proglasa medju kojima je i Bojana Savović nije relevantno da li je neko vršio krivično delo nasilja, pokušaja ubistva ili krađe, već pretpostavka nevinosti po njima važi isključivo ukoliko okrivljeni dolazi iz redova blokadera.

- Tako je nastupao i tokom hapšenja dekanke Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koja je osumnjičena za zloupotrebu položaja i to tako što je oštetila državu za 181 milion dinara. Umesto da kao tužilac podrži rad svojih kolega u borbi protiv korupcije i nezakonitog delovanja, Lazić čitavu situaciju predstavlja kao „zloupotrebu tužilaštva radi represije nad onima koji podržavaju blokade“ - navodi jedan od primera.

Tu su Majić, Bojana Savović...

Podseća da deo CEPRIS-a i Proglasa i sudija Miše Majića, koji je takođe deo CEPRIS-a i Proglasa, a koji je u javnosti najpoznatiji kao sudija koji je oslobodio Gnjilansku grupu, šiptarske teroriste koji su osumnjičeni za najgore zločine nad Srbima, zatim Bojana Savović, tužiteljka koja svesno priznaje krivična dela i odavanje poverljivih podataka a najbliži rodjak joj je priveden sa kriminalnom grupom, kao i Ivana Pomoriški koja je javnosti postala poznata kao politički aktivista koji se zalagao za odvajanje Vojvodine od Srbije.

"Marš za pravosuđe" trebalo je da počne u 14.00 ispred zgrade Generalštaba (Kneza Miloša 33) u organizaciji Centra za pravosudna istraživanja, uz podršku Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Povorka će ići od Generalštaba, preko Nemanjine, Slavije, Bulevara oslobođenja, do Ustaničke i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.