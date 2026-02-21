Politika
"ŽENE JESU STUB I SNAGA NAŠE SRBIJE" Vučić sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga: Imali smo prijatan razgovor (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografije sa posete Zaječarskom i Borskom okrugu, istakavši da su žene stub i snaga Srbije.
Kako je istakao, imao je prijatan razgovor sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.
"Žene jesu stub i snaga naše Srbije. Prijatan razgovor sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.", stoji u objavi predsednika.
Kurir.rs
Reaguj
16