Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografije sa posete Zaječarskom i Borskom okrugu, istakavši da su žene stub i snaga Srbije.

Kako je istakao, imao je prijatan razgovor sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.

"Žene jesu stub i snaga naše Srbije. Prijatan razgovor sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.", stoji u objavi predsednika.

Kurir.rs

