Predsednik SrbijeAleksandar Vučić nastavio je posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.Vučić je najpre posetio selo Sastavak kod Knjaževca, pa Prahovo. Zatim je otišao u selo Klokočevac.

Na početku obraćanja građanima, predsednik je istakao šta je sve od infrastrukture revitalizovano i napravljeno u ovom delu zemlje.

- Rekonstruisali smo put od Kladova do Milanovca i dalje ka Golupcu. Uspeli smo da obezbedimo novac za nastavak finansiranja brze saobraćajnice od Golupca, od tvrđave do Palanke. To će da reši mnoga pitanja Kladova, Negotina, Majdanpeka, Bora. Tada će do Beograd moći da se stigne za manje od dva sata lagane vožnje.Verujem da ćemo moći da privučemo i veliki broj ljudi iz inostranstva, onih koji su tamo stekli znanje a sada žele da se vrate.

To će biti i novi poziv investitora, navodi Vučić.

- Osim toga, govorili smo o lokalnim putevima prošli put i sada smo uradili pripreme za put Vrbica - Rtkovo. Most u Milutinovcu smo uradili i da vidimo šta je još neophodno za dalji razvoj infrastrukture. Moramo sve oko Brze Palanke, do Negotina da uradimo. Zdravstveni centar krećemo da radimo.

- Fetislam smo uradili lepo, ali moramo da radimo na još turističkih i sportskih sadržaja, kako bismo privukli što više turista. Najvažnije je da ljudi mogu da dobiju posao. Đerdap takođe mora da se ponaša odgovornije kada je u pitanju briga o infrastrukturi, a verujem da će u Kladovo da se slije veliki novac uz ogromnu investiciju kakva je Đerdap 3. To će biti nova era za Kladovo, nešto što će mnogo da znači za celu Srbiju.

Ističe da je bitno da se uradi jedan fabrički pogon za dame.

- Moramo da imamo više sportskih sadržaja i da radimo na turističkoj usluzi

- Imaćemo nestabilnu godinu u svetu a mi ćemo dati sve od sebe da imamo jednu od najstabilnijih godina. To znači da sačuvamo mir i brinemo o državi. Država nije igračka.

Vučić je potom počeo razgovor sa prisutnim građanima

Meštanin Kladova zahvalio je predsedniku na svemu što je do sada uradio.

- Bio sam mnogo srećan kada sam obilazio fabrike u Prahovu, gradimo luku, tu će biti mnogo posla, mnogo uspeha i to će da pomogne celom okruženju, dolaziće i drugi investitori. U Donjem Milanovcu ćemo da radimo rekonstrukciju i doterivanje gradske plaže, sve što su turistički projekti bićemo spremni da pomognemo. Verujem da ćemo sve to umeti da iskoristimo.

Nakon njega, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zahvalila se i jedna sugrađanka i to na svim urađenim deonicama, ali i budućim projektima.

Meštani zahtevaju rekonstrukciju vodovodnih cevi, određenih prigradskih puteva...

- Pitao sam za dužinu cevi, samo u Kladovu je 75 kilometara, ja verujem da mora da bude više od 75, 100km cevi moraju biti zamenjene - rekao je Vučić.

Naredni meštanin je šitao za subvencije i pomoć države za obnovu toplovodne mreže, kao i da li je moguća izgradnja još jedne toplane.

- Ima projektna dokumentacija, sve je urađeno, 55 miliona je, ali pretpostavljam da nema tih 55 miliona. Znate i sami, eto to je odgovor. To je važno za celo ovo naselje. Ali biće para.

Meštanka Brze Palanke prijavila je problem sa nestancima struje u njenom kraju, potom je stigao zahtev za rekonstrukcijom škole od jednog srednjoškolca, a potom i zahtev za rekonstrukciju ribnjaka koji je nekada proizvodio kavijar.

- Znači to je taj kavijar kojim se Tito hvalio svuda u svetu - konstatovao je Vučić.

- Problem sa sušom uvek imamo u Banatu, imamo ga i na istoku Srbije. Gledaćemo da pomognemo kroz kupovinu opreme, navodnjavanje, da vam dodatno pomognemo da gubitak keša makar delimično nadoknadite - konstatovao je Vučić na zahtev za pomoć zbog suše u ovom kraju.

- Sejete velkike površine, pomoći ćemo da spremni dočekate sezonu.

Vučić je potom odgovorio na pitanje "kada će prestati obojena revolucija".