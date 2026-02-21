Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.

- Sa preduzetnicama iz Borskog i Zaječarskog okruga razgovarao sam o unapređenju poslovnog ambijenta za žene, većem zapošljavanju i stvaranju uslova da one koje su stub našeg društva, države i svake porodice imaju još više prostora za rad i razvoj. Njihova energija, odgovornost i spremnost da ulažu u svoje zajednice najbolja su potvrda da Srbija ima snažan oslonac u vrednim i hrabrim ženama - naveo je predsednik i dodao:

. Daćemo sve od sebe da dodatno ojačamo žensko preduzetništvo kroz subvencije, povoljne programe podrške i konkretne mere koje će omogućiti lakše poslovanje i sigurniju budućnost. Iako nam je fokus na razvoju infrastrukture, putevima i investicijama, upravo je žensko preduzetništvo ključno za opstanak porodice na selu i ravnomeran razvoj svih krajeva Srbije.

Kako je istakao, nastavlja se zajednički rad, jer snažna žena znači stabilnui snažnu porodicu, a stabilna porodica temelj je uspešne Srbije.

Sve o drugom danu posete Zaječarskom i Borskom okrugu, možete pratiti u našem tekstu OVDE.