Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa posete Borskom i Zaječarskom okrugu uz moćnu poruku.

- Hoću da vam kažem veliko hvala jer ste uvek čuvali otadžbinu, uvek brinuli o Srbiji, ovde u ovom junačkom kraju. Prošli smo kroz težak period i prošli smo uspešno. Ma koliko da su želeli Srbiju da sruše i ruše, mi smo uspeli da je sačuvamo samo zahvaljujući vama - rekao je, između ostalog, Vučić tokom posete.

"Veliko hvala na tome što ste štitili i čuvali svoju zemlju, a mi ćemo da radimo, da gradimo, da naša Srbija pobeđuje.", poručio je predsednik u objavi.

Kurir.rs

