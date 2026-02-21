Politika
"PROŠLI SMO KROZ TEŽAK PERIOD I PROŠLI SMO USPEŠNO" Moćna poruka Vučića sa posete Zaječarskom i Borskom okrugu: Uvek ste čuvali otadžbinu u ovom junačkom kraju
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa posete Borskom i Zaječarskom okrugu uz moćnu poruku.
- Hoću da vam kažem veliko hvala jer ste uvek čuvali otadžbinu, uvek brinuli o Srbiji, ovde u ovom junačkom kraju. Prošli smo kroz težak period i prošli smo uspešno. Ma koliko da su želeli Srbiju da sruše i ruše, mi smo uspeli da je sačuvamo samo zahvaljujući vama - rekao je, između ostalog, Vučić tokom posete.
"Veliko hvala na tome što ste štitili i čuvali svoju zemlju, a mi ćemo da radimo, da gradimo, da naša Srbija pobeđuje.", poručio je predsednik u objavi.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši