DOBILA OTKAZ: Aleksandra Subotić otpuštena sa mesta direktorke United Media
Aleksandra Subotić, dugogišnja direktorka "United Media", dobila je otkaz, potvrđeno je Raskrinkavanju iz više izvora.
Pre dva dana "United Group" smenila je i sve članove Borda u Adria News u Luksemburgu, čime je započeta reorganizacija medija u okviru kompanije United Media.
Subotić je bila jedna od ključnih osoba kompanije United Medie, pod čijom su upravom do pre nekoliko dana poslovali mediji N1, Nova S, Danas i Radar. Važi za najbližu saradnicu Dragana Šolaka.
