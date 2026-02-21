Slušaj vest

Aleksandra Subotić, dugogišnja direktorka "United Media", dobila je otkaz, potvrđeno je Raskrinkavanju iz više izvora.

Pre dva dana "United Group" smenila je i sve članove Borda u Adria News u Luksemburgu, čime je započeta reorganizacija medija u okviru kompanije United Media.

Subotić je bila jedna od ključnih osoba kompanije United Medie, pod čijom su upravom do pre nekoliko dana poslovali mediji N1, Nova S, Danas i Radar. Važi za najbližu saradnicu Dragana Šolaka.

