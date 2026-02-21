Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas se nalazi u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, a u Kladovu je razgovarao sa građanima. Među njima se izdvojio i jedan neodoljivi šestogodišnji dečak, sa jednim nesvakidašnjem pitanjem kojim je uspeo da nasmeje i sugrađane ali i predsednika.

Naime, šestogodišnji Stefan Filipović se javio da predsedniku postavi pitanje i zamoli za izgradnju i uređenje teretane pored lokalnog parkića.

- Dobar dan, predsedniče. Kada će moći da se izgradi teretana pored parkića? Moj brat je to želeo - pitao je Stefan.

Predsednik se nasmejao, a potom odgovorio: "Tvoj brat? Ti za starijeg brata pitaš? Bravo, sine, bravo, Stefane!"

- Ja sam Nemanja Dinić. Kod parka ima jedan prostor gde se trenira, mala deca treniraju. I meni bi značilo da se to renovira - javio se i stariji brat, na šta je dobio odgovor od predsednika.

- Završićemo to u roku od 15 do 20 dana. Hvala. Evo, to sada rešavamo. A sad samo da ti kažem – mlađeg brata da vodiš na čokoladu negde. On je zaslužan za to. U roku od 20 dana ćemo to da završimo - rekao je Vučić, dok su se sugrađani složili da je ovaj trenutak bio neodoljiv, a Stefan i njegov brat pozdravljeni su aplauzom.