Slušaj vest

Takozvani skup "Marš za pravosuđe" koji je danas održan u Beogradu, kako tvrde sagovornici iz strukovnih krugova, doživeo je potpuni fijasko, s obzirom na to da mu se na samom početku ispred zgrade "Generalštaba" odazvalo nešto više od 2.300 ljudi, ali se taj broj nakon šetnje do Javnog tužilaštva za organizovani kriminal smanjio na svega 1.200 ljudi!

Foto: Kurir

Naime, iako su CEPRIS, Udruženje tužilaca, kao i grupe naslovljene kao Sindikat sudske vlasti i Odbrana struke pozvali sudije i tužioce da učestvuju u ovom skupu i šetnji iz protesta zbog usvajanja izmena i dopuna nekoliko pravosudnih zakona, sudeći po broju okupljenih, čak ni njihovo članstvo im se nije odazvalo.

Prema informacijama dobro obaveštenog izvora svega 70 sudija i tužilaca, među kojima su i oni u penziji odazvalo se pozivu, dok su im "brojnost" skupu dali dobro poznati blokaderi, politički aktivisti, advokati.

Ispred zgrade, u kojoj je smešten JTOK u Ustaničkoj ulici, ove blokadere - njih 1.200, dočekalo je svega 8 od 21 tužioca TOK na čelu sa šefom Mladenom Nenadićem.

Foto: Kurir

- Na stepenicama TOK se za slikanje "naguralo" još osmoro zapisničara, saradnika i vozača od kojih je jedan suprug tužiteljke Bojane Savović - članice CEPRISA I Proglasa, javnosti dobro poznate po kršenju svih zakona - kaže sagovornik Kurira iz pravosuđa.

Prema njegovim rečima, jasno je zbog čega je odziv struke bio ovakav.