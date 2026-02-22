Slušaj vest

"Došla kao gledalac, otišla kao potpredsednik. ", našalio se predsednik Srbije tim povodom juče u Kladovu kada je pozvao pomenutu damu da mu se pridruži na bini, slika sa njim i sedne do njega, pošto joj je to bila velika želja zbog koje je prešla, kako kaže njena ćerka, čak 500 kilometara.

- Želim da vam kažem da je moja majka prešla 500 km da bi danas bila ovde, da bi vas pozdravila i poželela jednu sliku s Vama ako je to moguće...Ona živi u Beranama, u Crnoj Gori, rekla je da bi istog sekunda usledio poziv da gospođa dođe na binu i sedne pored Vučića.

- Siniša, daj stolicu, da sedne gospođa pored mene, rekao je predsednik Siniši Malom pošto se njena ćerka obratila iz publike.

- Došla žena iz Berana, ljudi, rekao je Vučić, rukovao se sa njom i izljubio pa su seli jedno od drugog.

Predsednik je juče razgovarao s građanima Kladova, a neke od njegovih poruka glase ovako:

- Mnogo mi je drago što vas vidim i veliko hvala što ste se odazvali pozivu. Što se tiče infrastrukture u Kladovu, dobro je da smo uvek nezadovoljni, ali ono što je važno jeste da smo rekonstruisali put od Kladova do Milanovca i dalje ka Golupcu.

- Važno je i to što smo uspeli da obezbedimo novac za nastavak finansiranja brze saobraćajnice od Golupca, od Golubačke tvrđave i Brze Palanke. Tada ćete do Beograda moći da stignete za manje od dva sata. To će biti i novi signal investitorima, onima koji hoće da otvore radna mesta, a verujem da ćemo moći da privučemo i deo naših ljudi iz inostranstva.

- Zdravstveni centar krećemo da radimo, a mislim da je posebno važno da vidimo kako da napravimo neki pogon da možemo da zaposlimo ljude, naročito dame, jer bi to bio dobar signal za povratak ljudi iz inostranstva.

- Fetislam smo uradili lepo, ali moramo da radimo na još turističkih i sportskih sadržaja, kako bismo privukli što više turista. Najvažnije je da ljudi mogu da dobiju posao. Đerdap takođe mora da se ponaša odgovornije kada je u pitanju briga o infrastrukturi, a verujem da će u Kladovo da se slije veliki novac uz ogromnu investiciju kakva je Đerdap 3. To će biti nova era za Kladovo, nešto što će mnogo da znači za celu Srbiju.

- Veliko hvala zbog toga što ste se uvek ponašali ozbiljno i odgovorno, što ste uvek voleli svoju zemlju i što vam je ona uvek bila preča od svega.

Dragi prijatelji, došao sam da vas čujem i da odgovorim na vaša pitanja. Uvek od vas naučim nešto novo i zato mi je dragoceno da sa vama razgovaram, poručio im je Vučić u prepunoj sali.