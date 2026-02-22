Slušaj vest

U raspravama o učešću blokaderske liste na predstojećim izborima, kako se sada zove tradicionalna sprska zabava deljanja ražnja dok je zec u šumi, neretko se zapaža da se takozvani studenti i njihovi kandidati pokupljeni iz drugoligaške postave bivšeg režima ne izjašnjavaju o odnosu Srbije i Evropske unije.

Na primedbu da bi potencijalni glasači trebalo da znaju da li je glas za blokadere glas za ulazak u EU ili glas protiv, anonimni administratori koji tvrde da na društvenim mrežana predstvaljaju fakultete, i njihovi i po tri puta stariji mentori odogovaraju da će se sve, kao, znati kad dođe vreme. Kao, sada bi to izazvalo podele i sukobe među različitim strujama. A stvar je u ovome: svesni da je pobeda na budućim izborima na dugačkom štapu, inspiratori blokaderske liste traže potencijalne glasače na sve četiri čaršijske strane. Oni bi da pridobiju i četnike i partizane, i vatrene putinofile i ostrašćene evroatlantiste, i u tom okupljanju nikakvu gadljivost ne pokazuju. Na ruku im ide i činjenica da blokaderi od samog početka, a pre njih i ono što se neskromno naziva srpskom opozicijom… da niko od njih nikada nije imao politički program, niti viziju Srbije u budućnosti. Njihove želje nikada nisu sezale dalje od Vučićevog pada, a planovi su i onda i sada bili da posle dolska na vlast – bilo kako! – prevare sve svoje partnere i vladaju sami. Sa strane gledano, sve je to samo mala bara u kojoj se rahitični krokodili guraju i jedan drugom grizu rep…

Mi ćemo se danas pozabaviti onom blokaderskom grupom koja je Aleksandra Vučića optuživala da Srbiju skreće sa evropskog puta. Te je, navodno Vučićevo antievropejstvo, korišteno kao najjači argument u svim tužakanjima predsednika Srbije izaslanicima Evropske unije i evroparlamentarcima. Kao, "Vučić vas ne voli, mi vas volimo, pomozite nam da dođemo na vlast“.

Naravno, bila je to još jedna u moru njihovih laži, jer politika Srbije čiji je predsednik bio Aleksandar Vučić, uvek je bila proevropska. Ali u svakom trenutku – a to je važno naglasiti – i samostalna, odnosni politika koja vodi računa o interesu Srbije nezavisno od eventualnih želja nekog sa strane.

Foto: MILAN ILIC / Sipa Press / Profimedia

Ovih dana svi oni koji su izražavali sumnju u opredeljenje naše države za EU, suočeni su sa nedvosmilesnom izjavom predsednika Aleksandra Vučića da je Srbija spremna da se zbog bržeg ulaska u EU odrekne prava veta pri docnijem odlučivanju u Uniji, što članstvo inače podrazumeva.

I šta se dešava?

Umesto da svi oni koji su se busali u svoja evropska prsa sada radosno podrže ovu inicijativu, svedočimo vrlo zanimljivoj pojavi, ocenjuje se da to ne bi bilo dobro za Srbiju, i moli se Brisel da Srbiju ne primi u EU.

U razgovoru za Dojče vele Stevan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike upozorio je Brisel da bi prijemom Srbije izgubili i građani Srbije i Unija. Ovi prvi jer, smatra Majstorović, članstvo Srbije u EU treba usloviti smenom Vučića, a EU bi izgubila jer bi time "narušena njena unutrašnja kohezija koja je Uniji potrebna“ sve dok se srpska vlast ne promeni!

Na stranu što EU valjda sama zna šta je za nju dobro, i što je sugerisanje iz Srbije neukusno, i ulizičko, i na stranu i "kohezija EU" koje nema, činjenica je da su ovim blokaderi pokazali da je njihovo "evropejstvo" samo loša šminka.

Zarad svog političkog cilja, jedinog kojeg zaista imaju, rušenja Aleksandra Vučića, oni su spremni da građane Srbije liše koristi koje bi imali od članstva u EU! A kunu se u to članstvo!

Nismo ni ranije imali iluzije o iskrenim namerama blokadera, ali ovoliko licemerje ne ostavlja nas ravnodušnim.

U ovoj fazi svog političkog sunovrata oni se ne stide da pokažu da u njihovom delovanju nema ni plana, ni programa, ni ideja, ni vizije, i da im je smena legalno izabrane vlasti u Srbiji jedini cilj. Pa šta košta da košta. Ne njih, naravno, već građane Srbije.