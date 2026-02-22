Slušaj vest

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić odavno je dotakla dno kada je u pitanju širenje mržnje prema našoj zemlji, i sa tog dna nastavlja da sprovodi antisrpsku politiku i to na najjeziviji način - dok decenijama traži da "Srbija suoči s prošlošću" da Srbija ratni zločin u Srebrenici nazove genocidom, ona u isto vreme negira zločine nad srpskim narodom!

Naime, na pitanje jednog korisnika na društvenoj mreži "Iks" šta je prethodilo Srebrenici, blokaderska ideološkinja Nataša Kandić odgovara:

"U Srebrenici stanovništvo je izgladnjivano. U grupama su ulazili u srpska sela da kradu hranu. Naser Orić je bio komandant vojno sposobnih muškaraca u Srebrenici. Za Boźić su ušli u srpsko selo Kravice. Poginulo je više od 40 branilaca sela. Norić je napustio Srebrenicu pre jula 1995. godine".



Jer tako hladno za masakr u Kravici baš na Božić, 7. januara 1993. koji je predvodio Naser Orić, i u kojem su njegove muslimanske snage tadašnje ARBiH, pobile seosku stražu koja je branila meštane Srbe - odnosno 1000 izbeglica iz Kravice ali i stanovnika okolnih sela Šiljkovići, Ježeštica, Banjevići - napisati "Poginulo je više od 40 branilaca sela" je ništa drugo nego LAŽ!

Poginulo je 49 Srba, nekoliko sela spaljeno je do temelja, ubijeni su stanovnici sela, od kojih su neki upravo napuštali crkvu posle božićne liturgije.

Žrtve masakra su osim pripadnika seoske straže bili i deca i starci. Najmlađa žrtva, Vladimir Gajić, je imao samo četiri godine a Novica Bogićević četrnaest. Najstarija žrtva masakra bila je nepokretna starica Mara Božić, stara 89 godina.

Negiranje zločina nad srpskim narodom osnova je politike Nataše Kandić. Ona čak ni Nasera Orića ne dovodi u vezi sa masakrom u Kravici, on je za nju "komandant vojno sposobnih muškaraca"!

I to je ta blokaderska politika. Uvek se relativizuju stradanja Srba i uvek nalaze razlozi da se kaže da su Srbi najgori, a da su oni što su ih ubijali, u stvari žrtve. Kada blokaderi kažu "da pogledamo istini u oči i suočimo se s prošlošću" - u toj istini i suočavanju nema srpskih žrtava, nema Srba koji su izgladnjivani, mučeni, ubijani na kućnim pragovima, proterani iz svojih spaljenih domova.

Njihova istina je da su Srbi zločinci, krivi za sve što se ikada desilo.