"Dokle god čuvamo jedinstvo naroda, državu i jezik, živeće i politika za koju se Svetozar Miletić žrtvovao", poručila je ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, nakon polaganja venaca kod grobnog mesta Svetozara Miletića na Uspenskom groblju u Novom Sadu, povodom obeležavanja 200 godina od njegovog rođenja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je navela da lik Miletića predstavljaju institucije koje je gradio i politička hrabrost koju je ostavio.

"Njegov lik je ideja srpskog jedinstva koja je preživela imperije, tamnice i zabrane i zato i danas smeta svima koji bi među Srbima da vide podele umesto sloge", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Istakavši da je Miletić jedan od najvećih sinova srpske političke i nacionalne misli, ona je naglasila da se on nije borio za vlast, već za ime svog naroda, za njegova prava, dostojanstvo i slobodu. Кako je navela, iako nije dočekao oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda u dvadesetom veku, on je bio među onima bez kojih tog ujedinjenja ne bi bilo.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Svetozar Miletić pripada generaciji najzaslužnijih što Sava i Dunav nisu postali linija razdvajanja, već osovina oko koje se srpski narod istorijski okupljao i opstajao", naglasila je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Podsetila je i da je on zbog te borbe bio proganjan, zatvaran i lomljen, ali da njegova ideja nije mogla biti utamničena.

"Imperija je mogla da zatvori čoveka, ali nije mogla da zaustavi ideju narodnog dostojanstva koju je Miletić pokrenuo", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Kurir.rs

