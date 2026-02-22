MINISTARKA STAMENKOVSKI POLOŽILA VENAC NA GROB SVETOZARA MILETIĆA: Ideja narodnog dostojanstva i jedinstva je jača od svake imperije
"Dokle god čuvamo jedinstvo naroda, državu i jezik, živeće i politika za koju se Svetozar Miletić žrtvovao", poručila je ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, nakon polaganja venaca kod grobnog mesta Svetozara Miletića na Uspenskom groblju u Novom Sadu, povodom obeležavanja 200 godina od njegovog rođenja.
Ona je navela da lik Miletića predstavljaju institucije koje je gradio i politička hrabrost koju je ostavio.
"Njegov lik je ideja srpskog jedinstva koja je preživela imperije, tamnice i zabrane i zato i danas smeta svima koji bi među Srbima da vide podele umesto sloge", naglasila je Đurđević Stamenkovski.
Istakavši da je Miletić jedan od najvećih sinova srpske političke i nacionalne misli, ona je naglasila da se on nije borio za vlast, već za ime svog naroda, za njegova prava, dostojanstvo i slobodu. Кako je navela, iako nije dočekao oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda u dvadesetom veku, on je bio među onima bez kojih tog ujedinjenja ne bi bilo.
"Svetozar Miletić pripada generaciji najzaslužnijih što Sava i Dunav nisu postali linija razdvajanja, već osovina oko koje se srpski narod istorijski okupljao i opstajao", naglasila je ministar.
Podsetila je i da je on zbog te borbe bio proganjan, zatvaran i lomljen, ali da njegova ideja nije mogla biti utamničena.
"Imperija je mogla da zatvori čoveka, ali nije mogla da zaustavi ideju narodnog dostojanstva koju je Miletić pokrenuo", zaključila je Đurđević Stamenkovski.
