Slušaj vest

Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti ne odustaje od pokušaja da otera sve Srbe iz pokrajine, pa je tako u susret Zakonu o strancima i Zakonu o registraciji koji bi trebalo da stupe na snagu 15. marta, a koji je uperen upravo protiv Srba, spremio još jedan udarac, ovaj put finansijski za naš narod na Kosovu i Metohoji.

Tzv. Skupština u Prištini usvojila je budžet za 2026. godini koj iznosi skoro 4 milijarde evra, ali je otkriveno da nijedno ministarstvo nije izdvojilo novac za opštine za srpskom većinom! U prevodu to znači da Srbi u tim mestima ne mogu da očekuju ulaganja u infrastrukturne projekte, izgradnju puteva, vrtića, domova kulture ili bilo kakve druge kapitalne državne projekte.

Srpska lista je na sednici Skupštine Kosova glasala protiv predloga budžeta za ovu godinu. Šef poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić tokom rasprave u parlamentu istakao je da od skoro 4 milijarde evra, kolika je vrednost budžeta, nijedno ministarstvo neće izdvojiti ni cent za 10 opština sa srpskom većinom, u kojima nije predviđen nijedan kapitalni projekat, što je, kako je napomenuo, jasna poruka Srbima.

Analitičar Dušan Borisavljević istakao je da ga nije iznenadilo što u budžetu za ovu godinu nema opština sa srpskom većinom, navodeći da je to "politička agenda koja traje godinama".

Analitičar Dušan Borislavljević Foto: Kosovo onlajn printskrin

- Taj budžet i politička agenda traju već godinama, time se vodi jedna ili više političkih partija i, sa te strane, nisam iznenađen. Žao mi je što već težak život Srba na Kosovu neće biti ništa lakši u narednom periodu. To je još jedan od instrumenata da se izvrši pritisak, mada to više nije ni pritisak, već način života za Srbe. Informacija do koje sam ja došao je da su, zbog poslednjeg popisa stanovništva na kojem nije izašlo dosta Srba, bilo zbog greške popisivača ili volje nekih ljudi, neke opštine izgubile status opština sa većinski srpskim stanovništvom i zbog toga im je budžet umanjen. Konkretno, Gračanici je, ako se ne varam, umanjen za milion i po evra. Verujem da je to samo nastavak odnosa prema Srbima - rekao je Borislavljević za Kosovo onljan.

Poslanik Srpske liste Igor Simić objašnjava da ovo označava da nema kapitalnih projekata, nema ulaganja u infrastrukturu, nema ulaganja koja bi unapredila život Srba na prostoru KiM.

Igor Simić Foto: Printscreen Kosovo onlajn

- To je jasna politika nove vlade koja je pre nekoliko dana stupila na dužnost. To je jasna poruka svim Srbima. Poslanici Srpske liste uložili su devet amandmana sa različitim projektima važnim za naše građane. U Severnoj Mitrovici predložili smo izgradnju kulturnog centra, u Štrpcu ulaganje u vikend - zonu na Brezovici. Kada je reč o Leposaviću, želeli smo da rešimo problem vodosnabdevanja. Nažalost, nismo dobili podršku ostalih poslanika, jer je "za" glasalo samo 9 poslanika Srpske liste - kazao je Simić za Kosovo onlajn.

On je podsetio i da su budžete Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka usvojile prethodne skupštine, te da u njima nije ostavljen novac za projekte značajne za građane.

- Ako tome dodamo činjenicu da su budžeti koje koriste opštine na severu budžeti koje je usvojila nelegitimna većina iz prethodnog perioda, pa, na primer, u opštini Zvečan od 700.000 evra za kapitalne investicije čak 600.000 je predviđeno za ulaganje u tri albanska sela koja imaju manje od tri odsto stanovništva te opštine, onda vam je jasno da je u pitanju frontalni pritisak na naš narod kako bi se proterao sa ovih prostora. Posebno ako uzmete u obzir i sve ostale događaje, pa i zakon o strancima i vozilima koji i dalje nije promenjen, a koji, po Prištini, preti svim Srbima od 15. marta.