MINISTAR DAČIĆ SE OPROSTIO OD VLADISLAVA JOVANOVIĆA: Poslednji pozdrav velikom diplomati, patrioti, uglednom državnom funkcioneru i mom prijatelju
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće zbog smrti bivšeg ministra spoljnih poslova i nekadašnjeg ambasadora pri UN, Vladislava Jovanovića.
"Poslednji pozdrav velikom diplomati, patrioti, uglednom državnom funkcioneru i mom prijatelju i političkom saborcu Vladislavu Vlatku Jovanoviću.
Hvala za sve što je uradio za Srbiju i srpski narod.", poručio je ministar Dačić.
Bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji ambasador pri UN, Vladislav Jovanović preminuo je sinoć u 93. godini života, saopštila je njegova porodica.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
