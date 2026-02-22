Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće zbog smrti bivšeg ministra spoljnih poslova i nekadašnjeg ambasadora pri UN, Vladislava Jovanovića.

"Poslednji pozdrav velikom diplomati, patrioti, uglednom državnom funkcioneru i mom prijatelju i političkom saborcu Vladislavu Vlatku Jovanoviću.

Hvala za sve što je uradio za Srbiju i srpski narod.", poručio je ministar Dačić.

Bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji ambasador pri UN, Vladislav Jovanović preminuo je sinoć u 93. godini života, saopštila je njegova porodica.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

