Lider stranke SRCE (Srbija centar) Zdravko Ponoš nastavlja da kritikuje blokadere, a nakon što je više puta kukao kako tzv. studenti ne žele da sarađuju sa opozicijom, sada je narativ prebacio na nasilje.

Naime, Ponoš prognozira da će na izborni dan biti nereda na ulicama?!

- Naravno, postoji veliki rizik da to ne bude mirno. Gde ja vidim taj rizik? Izbori će da se završe sa malom razlikom, bez obzira da li pobedi opozicija ako su glasovi dobro izbrojani, ili pobedi aktuelna vlast jer su dovoljno pokrali. Ako razlika neće biti velika, postoji velika verovatnoća da se igraju nastavci na ulici. To nije dobro ni za koga - izjavio je Ponoš u emisiji Kvaka23 na Youtube kanalu Foneta.

Ovo nije prvi put da protivnici vlasti pozivaju na nasilje u izbornom danu.

Blokaderski novinar Dragoljub Draža Petrović, glavni i odgovorni urednik tabloida Danas, rekao je nedavno da su ti izbori unapred pokradeni (?!), te da će narod izaći na ulice.

- Ti izbori će biti ako ne pobeda druge strane (blokadera), onda će bar biti tesni, a ja pretpostavljam da Vučić zna da će narod izaći na ulice zato što su ti izbori unapred pokradeni po svim stvarima koje vidimo! - rekao je Petrović na N1.

U istom stilu je prethodno i Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, rekla se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti!

Ona je na gostovanju u emisiji takođe na blokaderskoj N1 između redova priznala da bi blokaderi pravili haos na ulicama!

- Pa ja verujem da će sledeća godina biti sudbinska, kao što verujem na osnovnu nekog iskustva da se ti izbori neće završiti, da se taj izborni dan neće završiti... Govori mi da to neće biti ne lako, nego kažem da se dan neće završiti - rekla je Marinika Tepić.