Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine a potom se obratila javnosti:

- Danas sam u skladu sa ovlašćenjima i obavezom donela odluku za raspisivanje redovnih lokalnih izbora za 9 lokalnih samouprava, za 29. mart 2026. godine, rekla je Brnabić podsetivši da su prethodni lokalni izbori u tim mestima bili 2022. godine.

Raspisani su izbori za odbornike Skupštine grada Bora i skupština opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Smederevska Palanka.

Foto: screenshot YT/ParlamentSrbija

- Izbore sam raspisala za 29. mart 2026, prethodni izbori održani su 3. aprila 2022, od raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana, pojasnila je ona.

Ona je potom rekla i sledeće:

- Želim da izrazim nadu i molbu da ovi izbori proteknu u demokratskoj atmosferi a svim učesnicima želim uspeh i neka pobede najbolji kanidati s najboljim planovima i programima za sve građane ovih 9 lokalnih samouprava, zaključila je predsednica parlamenta.