Na trgu Slobode u Novom Sadu održavao se sinoć protest na koji su pozvali tzv. studenti u blokadi i zborovi, a pred početak svečane akademije kojom je bilo obeleženo 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, predvodnika borbe Srba za nacionalna i politička prava u Austrougarskoj.

Na snimku se vidi se mladić koji ide iza predstavnika Vojske Srbije i rukama imitirа nacistički pozdrav - i to u gradu gde je racija tokom Drugog svetskog rata odnela brojne živote - čak 3.809.

Skandalozno ponašanje snimljenog blokadera pokazuje da nema poštovanje ni prema prema Vojsci Srbije, ali ni da ga istorija nije mnogo naučila.

Naravno, on nije jedini koji je maltretirao nedužnog čoveka, već su drugi takođe išli za njim, zviždali i snimali ga.