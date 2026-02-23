Vladimir Prijović , advokat blokader , koji je i predsednik Advokatske komore Beograda, u najmanju ruku začudio je domaću javnost svojim poimanjem hrabrosti pošto je prethodno sebi dao za pravo da Srbima kao narodu lupi etiketu kako više nisu hrabar narod?!

- Ljudi su generalno strašljivi i uplašeni i mi generalno nismo hrabar narod. Možda smo nekad bili ali mi to nažalost više nismo, mi smo izmenili i naše gene!, rekao je u jednoj televizijskoj emisiji ocenivši hrabrost srpskog naroda tek tako, usput, verovatno kroz blokadersku prizmu - ako si s nama, hrabar si, a pošto velika većina nije onda je srpski narod tako ispao kukavički.