Advokat blokader Vladimir Prijović javno je izneo najnoviji blokaderski rezon koji glasi da "Srbi generalno više nisu hrabar narod i da smo izmenili taj gen".
"SRBI GENERALNO NISU HRABAR NAROD, IZMENIO IM SE GEN" Prijović šokirao najnovijim blokaderskim rezonom?! Stavio etiketu na čitav svoj narod
Vladimir Prijović, advokat blokader, koji je i predsednik Advokatske komore Beograda, u najmanju ruku začudio je domaću javnost svojim poimanjem hrabrosti pošto je prethodno sebi dao za pravo da Srbima kao narodu lupi etiketu kako više nisu hrabar narod?!
- Ljudi su generalno strašljivi i uplašeni i mi generalno nismo hrabar narod. Možda smo nekad bili ali mi to nažalost više nismo, mi smo izmenili i naše gene!, rekao je u jednoj televizijskoj emisiji ocenivši hrabrost srpskog naroda tek tako, usput, verovatno kroz blokadersku prizmu - ako si s nama, hrabar si, a pošto velika većina nije onda je srpski narod tako ispao kukavički.
