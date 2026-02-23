Slušaj vest

Bivši potpredsednik Vlade Srbije i ideolog dela blokaderskog bloka, Žarko Korać, ponovo je žestoko kritikovao blokadere!

Korać je u izjavi za blokadersku televiziju na N1 i ovog puta se fokusirao na to što su tzv. studenti na početku blokada i maltretiranja naroda rekli da se ne bave politikom.

"Ti studentski protesti, pa oni u početku ni izbore nisu tražili, oni su rekli da se ne bave politikom. Kako se ne baviš politikom a izašao si na ulice, kritikuješ vlast, a to nije politika?! Naravno da je to politika od prvog sekunda bila!", rekao je Korać u jutarnjem programu.

Podsetimo, Korać ih je nedavno kritikovao i zbog zahteva plenuma da opozicija uopšte ne izlazi na izbore, ocenivši da je reč o pojavi bez savremenog evropskog presedana.

"Jedna od najgorih stvari kod plenuma, po meni, to je zahtev da opozicija ne izlazi na izbore. To je zastrašujuće. To nismo imali u Evropi", naglasio je Korać, dovodeći u pitanje legitimitet ideje da neka "nepoznata studentska lista" preuzme političko predstavljanje građana.