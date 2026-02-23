Slušaj vest

Stranka slobode i pravde, čiji je predsednik Dragan Đilas, iskorišćava tragediju u kojoj je poginula mlada žena u Rakovici kada je na nju naleteo voz, za prljavu političku kampanju protiv vlasti!

Naime, zvanična stranica SSP Rakovica na svom Fejsbuk nalogu objavila je da je "tragedija u Rakovici posledica nemara ove vlasti".

Na sajtu su objavili i saopštenje o tome gde navode da "neobezbeđeni pružni prelaz godinama ugrožava živote građana".

Sanja V. poginula na pruzi u Rakovici Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram

Međutim, u pitanju je strašna laž izt prostog razloga što pružnog prelaza ni nema, pa samim tim ni signalizacije, već je u pitanju divlji prelaz gde građani često prolaze kako bi skratili put!

Đilasa i njegove sledbenike jasno demantuje zvaničan dokument JP Putevi Beograd, a u kojem je naveden spisak svih prelaza u Beogradu. Takvi prelazi su upisani i opremljeni signalizacijom. Na spisku koji možete videti u galeriji ispod, koji je zvaničan dokument, nema prelaza na kojem je stradala mlada žena u Rakovici!

Podsetimo, u Rakovici, na pružnom prelazu koji prolazi kroz ovo beogradsko naselje dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila Sanja V. (30), majka troje male dece.