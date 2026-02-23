Slušaj vest

Audio snimak sastanka plenumaš sa Poljoprivrednog fakulteta procurio je u javnost, a na snimku se čuje kako govore da iza njih stoji advokat Zdenko Tomanović, bivši branilac Slobodana Miloševića i zastupnik Mire Marković, Miloševićeve supruge - a sada, nezvanično, jedan od kandidata na ozbornoj listi plenumaša.

Te snimke objavio je Informer, a iz njih je jasno i da među njima vlada opšti haos. Svađe i međusobni raspad, samo su deo onoga što pokušavaju da sakriju od javnosti i njihovih simpatizera.

Blokaderi jasno priznaju da nemaju izbornu listu, kandidate, da nisu spremni za izbore. Nemaju čak ni program, ali su već međusobno podelili funkicije, ko će biti ministar, ko predsednik.

Potom je blokader sa Poljoprivrednog fakulteta ogolio licemerje advokata Zdenka Tomanovića.

- Ono što Poljoprivredni fakultet ima jednu jako veliku zamerku, jeste što mi ovde govorimo o nekoj promeni sistema, a nama jednu ovde struju u Beogradu zastupa čovek koji je čuvao sistem dvehiljaditih godina, dakle famozni Zdenko Tomanović. Znai on čuva sistem od 2000. on je bio advokat Slobodana Miloševića, Karića i slično i mi govorimo o tome da menjamo sistem sa ljudima koji su izgradili ovaj sistem, odnosno oni su jedino protiv ove vlasti samo zato što oni ne mogu da koriste ovaj sistem - govori jedan od plenumaša na snimku.

Snimak se munjevito proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara, pa se tako jedan korisnik pita "Da li će Zdenko Tomanović da tuži ove plenumaše što im malo malo procure audio snimci sa plenuma gde za njega pričaju da je čovek koji stoji iza njih? S obzirom da je tužio novinarku Andrijanu Nešić jer je navela da je ono što piculići blokaderi tvrde istina, logično je da sad Toman tuži i piculiće".

Podsetimo, sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.