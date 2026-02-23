PONOVO PROPAO POKUŠAJ ZAGORKE DOLOVAC DA SAMO NJENI KANDIDATI BUDU IZABRANI ZA JTOK: Odložena sednica VST, većina članova želi da Savet donosi odluke o izboru
Sednica Visokog saveta tužilaštva (VST), na kojoj je, pored ostalaog, trebalo da se razmatraju pitanja izbora i upućivanja javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i druga tužilaštva, ponovo je odložena jer nije usvojen dnevni red.
Kako izvor Kurira iz pravosuđa navodi, već drugo odlaganje za redom zbog neusvajanja dnevnog rerda, jasno pokazuje da je prošlo vreme "apsolutne moći i vladavine Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac"
- Naime sednica je ponovo odložena iz istog razloga kao i pre desetak dana, a krah Dolovac i njena reakcija jasno se vidi i na snimku koji je uživo emitovan sa sednice. Iako je ponovo očigledno nameravala da svoje odane saradnike progura za izbor u JTOK, koje je prethodno tamo uputila svojom diskrecionom odlukom, da za duplo veće plate rade minimalno, već drugi put joj to ne prolazi - objašnjava sagovornik šta se danas dogodilo.
Sledeća sednica kada će u skladu sa novim zakonima članovi Saveta morati da donesu odluke o upućivanju javnih tužilaca, kojima upućivanje ističe 11. marta, najverovatije će biti održana sledeće sedmice, a datum će biti naknadno zakazan.
Dolovac je, inače, do izmene i dopune Zakona o tužilaštvu bila ovlašćena da donosi odluku o upućivanju javnih tužilaca i to po svojim diskrecionim merilima, ali joj je početkom primene izmenjenih zakona to ovlašćenje uskraćeno jer je prešlo na VST. Međutim, tužioci koje je prethodnih godina upućivala Dolovac, i sada imaju prednost za upućivanje i za izbor.
Više članova Saveta se međutim zalaže da se da mogućnost i drugim tužiocima da budu upućeni u JTOK ili druga tužilaštva - u skladu sa novim zakonskim odredbama, a odlukom Saveta.