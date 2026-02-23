Slušaj vest

Sednica Visokog saveta tužilaštva (VST), na kojoj je, pored ostalaog, trebalo da se razmatraju pitanja izbora i upućivanja javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i druga tužilaštva, ponovo je odložena jer nije usvojen dnevni red.

Kako izvor Kurira iz pravosuđa navodi, već drugo odlaganje za redom zbog neusvajanja dnevnog rerda, jasno pokazuje da je prošlo vreme "apsolutne moći i vladavine Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac"



- Naime sednica je ponovo odložena iz istog razloga kao i pre desetak dana, a krah Dolovac i njena reakcija jasno se vidi i na snimku koji je uživo emitovan sa sednice. Iako je ponovo očigledno nameravala da svoje odane saradnike progura za izbor u JTOK, koje je prethodno tamo uputila svojom diskrecionom odlukom, da za duplo veće plate rade minimalno, već drugi put joj to ne prolazi - objašnjava sagovornik šta se danas dogodilo.

Zagorka Dolovac Izvor: Youtube

Sledeća sednica kada će u skladu sa novim zakonima članovi Saveta morati da donesu odluke o upućivanju javnih tužilaca, kojima upućivanje ističe 11. marta, najverovatije će biti održana sledeće sedmice, a datum će biti naknadno zakazan.

Dolovac je, inače, do izmene i dopune Zakona o tužilaštvu bila ovlašćena da donosi odluku o upućivanju javnih tužilaca i to po svojim diskrecionim merilima, ali joj je početkom primene izmenjenih zakona to ovlašćenje uskraćeno jer je prešlo na VST. Međutim, tužioci koje je prethodnih godina upućivala Dolovac, i sada imaju prednost za upućivanje i za izbor.