Blokaderi se, po svemu sudeći, plaše da će lokalni izbori jasno pokazati koliko su se "ispumpali".

Novinarka i istaknuta blokaderka Biljana Lukić objavom na društvenim mrežama potvrdila je upravo te strahove.

"Raspisani lokalni izbori. Mnooogo bih volela da grešim, al', Mišo, bojim se da će mnoge iluzije biti razbucane u paramparčad.
Jer, nada i želja malo vrede kad ne postoje organizacija, stuktura, plan, podela zaduženja.", glasi njena objava.

