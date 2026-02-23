Slušaj vest

Novinarka blokaderka Jovana Gligorijević je na mreži X prevazišla je samu sebe novom objavom na Iksu, čime je pokazala pravo lice blokaderske Srbije.

Naime, blokaderka je na Iksu reagovala na objavu naloga Visoke zdravstvene škole u blokadi o poginulom navijaču Partizana Zorana Vujovića, koji je stradao 21. februara 2008. godine tokom nereda na mitingu "Kosovo je Srbija".

Ona je u opisu objave za stradalog mladića prevazišla samu sebe, poručivši:

"Da ga nisu njegovi spalili, danas bi bio u Ćacilendu ili bi vas šamarao u Guči.", glasi njena objava.

Foto: Printscreen

Podsetimo, navijač Partizana Zoran Vujović (20) iz Novog Sada nastradao je 21. februara 2008. godine tokom nereda nakon mitinga "Kosovo je Srbija“ u Beogradu. Njegovo ugljenisano telo pronađeno je u zgradi američke ambasade u ulici Kneza Miloša koja je bila zapaljena tokom demonstracija, a istraga je pokazala da je preminuo od posledica gušenja i opekotina.

Inače, blokaderka Jovana Gligorijević nedavno je na mreži X potvrdila da blokaderska politika nema veze ni sa idejom, ni sa vizijom, niti sa kvalitetnim kadrom sem sa činjenicom da nije važno ko si i kakav god da si sve dok si protiv Vučića?!

