Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala i policijski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno–informativne agencije, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), obojica iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Repulike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Republike Srbije, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Ne propustitePolitikaPOZVAO POLICIJU I REKAO DA HOĆE DA UBIJE PREDSEDNIKA VUČIĆA Drama u Smederevu: Policija ubrzo otkrila ko je, a kad su došli na vrata pretio da će se ZAPALITI
av.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE PRETIO PREDSEDNIKU VUČIĆU: Na društvenoj mreži pisao preteće poruke
whatsapp-image-20231121-at-9.41.34-am-1.jpg
PolitikaOGLASIO SE MUP Ministar Dačić: Muškarac iz Sombora uhapšen zbog pretnje ugrožavanja sigurnosti predsednika Srbije Vučića
whatsapp-image-20240323-at-10.16.52-am.jpg
PolitikaVUČIĆ O POZADINI HAPŠENJA MOMIROVIĆA I VESIĆA: Uvezanim strukturama u tužilaštvu i pravosuđu se žurilo, morali su da završe u petak!
IMG-20250608-WA0140 copy.jpg