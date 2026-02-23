Slušaj vest

Večeras su uhapšeni D. R. (51) i M. R. (43), oboјica iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni su, sa lisicama na rukama, bili privedeni od strane UKP, a potom su sprovedeni u policijsku stanicu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe - Službe za suzbiјanje kriminala i policiјski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno–informativne agenciјe, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića

Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Repulike Srbiјe i svrgavanje naјviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružјa i napad na život i telo predsednika Republike Srbiјe, njegove supruge i dece, na taј način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbiјe, na taј način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.