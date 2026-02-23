Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević najoštije je reagovao na monstruoznu zaveru uhapšenih muškaraca, koji su prema svemu sudeći, planirali oružani napad na predsednika Vučića.

-Kada 24/7 vode monstruoznu kampanju i na sve načine pokušavaju da dehumanizuju predsednika Vučića i njegovu porodicu, kada stvaraju atmosferu u kojoj bi “ubiti predsednika” bilo nešto normalno, onda nažalost ne čudi da postoje neki monstrumi koji su to zaista planirali i spremni da urade - da presude našem predsedniku. Osujećeni su im planovi! I uvek će biti! Neće ubiti Vučića i neće zaustaviti Srbiju! Moramo da učinimo sve da predsednik Vučić bude bezbedan. Znam da on ni za jotu neće odustati od svojih planova za Srbiju, za dalji razvoj i napredak naše otadžbine. Narod je uz njega! Pobedićemo i ovo zlo! Srbija neće stati! - poručio je Vučević.

Podsetimo, večeras su uhapšeni D. R. (51) i M. R. (43), oboјica iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO SU UHAPŠENI MUŠKARCI KOJI SU PLANIRALI DA UBIJU VUČIĆA Nabavljali oružje kako bi napali njegovu porodicu! Sprečen udar na državu
hapšenje.jpg
PolitikaAKCIJA BIA I MUP U KRALJEVU, DVA MUŠKARCA HTELA DA UBIJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU Nabavljali oružje, pa planirali napad na državu
IMG-20251009-WA0230.jpg
PolitikaSUTRA U 11 SATI Vučić na otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti"
Aleksandar Vučić
PolitikaDIPLOMATSKI MARATON VUČIĆA VS. NASILJE BLOKADERA Državnik od Davosa, Minhena do Indije gradi bolji svet - blokaderi ne mrdaju iz Novog Sada i lokalnog haosa
Aleksandar Vučić.jpg