-Kada 24/7 vode monstruoznu kampanju i na sve načine pokušavaju da dehumanizuju predsednika Vučića i njegovu porodicu, kada stvaraju atmosferu u kojoj bi “ubiti predsednika” bilo nešto normalno, onda nažalost ne čudi da postoje neki monstrumi koji su to zaista planirali i spremni da urade - da presude našem predsedniku. Osujećeni su im planovi! I uvek će biti! Neće ubiti Vučića i neće zaustaviti Srbiju! Moramo da učinimo sve da predsednik Vučić bude bezbedan. Znam da on ni za jotu neće odustati od svojih planova za Srbiju, za dalji razvoj i napredak naše otadžbine. Narod je uz njega! Pobedićemo i ovo zlo! Srbija neće stati! - poručio je Vučević.