MESAROVIĆ O JEZIVIM VESTIMA IZ KRALJEVA: "Rezultat višegodišnje kampanje demonizacije, satanizacije i dehumanizacije predsednika Vučića i njegove porodice"
Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da su jezive vesti koje su stigle iz Kraljeva rezultat višegodišnje kampanje demonizacije, satanizacije i dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i cele njegove porodice.
- Jasno je postalo odavno da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su spremni da primene najmonstruoznije metode kako bi uklonili Aleksandra Vučića i preuzeli vlast u zemlji. Zašto? Prvi razlog je to što mu narod veruje i što je nemoguće da na izborima da podršku onima koji su ovu zemlju uništavali i koji bi je vratili u vreme kada smo bili kao država i društvo razoreni u svim sferama i na svim nivoima. Drugi razlog, da bi u saradnji sa, očigledno, kriminalnim strukturama preuzeli ovu zemlju i od nje napravili taoca za svoje nezakonite radnje i nije to ništa novo jer je takvih pokušaja bilo i u bliskoj prošlosti - napisala je Mesarović na Instagramu.
Srbija je, kako je rekla Adrijana Mesarović, ozbiljna država koja je pokazala da ima ozbiljne institucije koje znaju da rade svoj posao.
- Ovo hapšenje je još jedan dokaz toga. Fizičko uklanjanje Aleksandra Vučića sa čela ove zemlje je nedopustivo i nešto što kao društvo ne smemo da dozvolimo. Svaki normalan čovek u ovoj zemlji je potresen ovom vešću, naročito ako u obzir uzmemo da je plan bio da se likvidira i on i njegova supruga, deca… Apelujemo na sve državne organe da se ovaj slučaj istera do kraja i da nalogodavci i potencijalni izvršioci budu surovo kažnjeni, za primer svakome kome bi palo na pamet da ponovi ovakvu gnusnost kojom bi ovu državu gurnulo u haos neslućenih razmera. Podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici! Naš predsednik je svojom politikom, radom i zalaganjem preporodio ovu zemlju i dao joj nadu za bolju budućnost. Zato smo svi ponosni što smo deo njegovog tima, tima koji ovu zemlju vodi napred. Zato svakog iskrenog patriotu ovakve vesti ostavljaju bez reči, bole, duboko pogađaju i zgrožavaju, ali i bude hrabrost i inat da se jednom za svagda obračunamo sa onima koji ovu zemlju mrze i koji bi ništa drugo, nego kao običnog plena da je se dočepaju – navela je Mesarović.