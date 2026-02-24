Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da su jezive vesti koje su stigle iz Kraljeva rezultat višegodišnje kampanje demonizacije, satanizacije i dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i cele njegove porodice.

- Jasno je postalo odavno da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su spremni da primene najmonstruoznije metode kako bi uklonili Aleksandra Vučića i preuzeli vlast u zemlji. Zašto? Prvi razlog je to što mu narod veruje i što je nemoguće da na izborima da podršku onima koji su ovu zemlju uništavali i koji bi je vratili u vreme kada smo bili kao država i društvo razoreni u svim sferama i na svim nivoima. Drugi razlog, da bi u saradnji sa, očigledno, kriminalnim strukturama preuzeli ovu zemlju i od nje napravili taoca za svoje nezakonite radnje i nije to ništa novo jer je takvih pokušaja bilo i u bliskoj prošlosti - napisala je Mesarović na Instagramu.

Srbija je, kako je rekla Adrijana Mesarović, ozbiljna država koja je pokazala da ima ozbiljne institucije koje znaju da rade svoj posao.