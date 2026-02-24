Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram nalogu "avucic" i poslao snažnu poruku.

- Moje srce kuca za crveno-plavo-belu trobojku - napisao je Vučić.

Ovo je prvo predsednikovo oglašavanje nakon što su sinoć uhapšeni D. R. (51) i M. R. (43), oboјica iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Repulike Srbiјe i svrgavanje naјviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružјa i napad na život i telo predsednika Republike Srbiјe, njegove supruge i dece, na taј način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbiјe, na taј način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Višem јavnom tužilaštvu u Kraljevu.

