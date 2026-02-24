Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper obratio se studentima Fakulteta političkih nauka (FPN).

On se osvrnu ona to što novinar Miodrag Sovilj na N1 imao prilog o Ane Brnabić na panelu o izmenama pravosudnih zakona, čiji je naslov glasio: „Brnabić se prvo vadila, a onda i otišla“.

- Želeo bih da se obratim studentima Fakulteta političkih nauka sa jednom porukom - nemojte nikada postati novinarčić poput Miodraga Sovilja, piskarala sa luksemburške N1. Znači, neko iz vlasti je došao, razgovara, ono što je navodno N1 uvek tražio - dijalog - i sada to ne valja. Da nije došla, opet ne bi valjalo. Kako god da uradi vlast, Sovilju ne valja - istakao je Piper.

On je dodao da je u prilogu posebno apostrofirano to što je Brnabić napustila skup.

- Kaže Sovilj - Ana Brnabić je otišla. Pa da, i ti to dobro znaš. Kada neki državni zvaničnik negde učestvuje, bilo da je reč o ambasadoru ili drugom funkcioneru, ima i druge aktivnosti tokom dana. Bude sat, sat i po, dva i ode sa tribine. I ti to znaš, ali se praviš glup - rekao je Piper.

Kako je naveo, u prilogu je korišćena i izjava predsednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević koja je rekla: „Ovde pozdravljamo predsednicu Skupštine“.

- Zašto je to ubacio? Da bi ispalo da je neko snishodljiv prema predsednici Skupštine. Šta je trebalo da uradi? Da je polije vodom, da joj opali šamar? Po načinu kako izveštava N1, to bi, valjda, bilo primerenije - ocenio je Piper.

Prema njegovim rečima, bez obzira na to šta predstavnici vlasti urade, pojedini mediji će pronaći razlog za kritiku.

- Ako su pozvani na dijalog i učestvuju u dijalogu - ne valja. Ako ne pozivaju - opet ne valja. Zato poručujem mladim studentima FPN-a: bavite se časno novinarstvom i nemojte postati Sovilj - zaključio je Piper.