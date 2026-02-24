Slušaj vest

Voditeljka N1 Nataša Miljković konstatovala je u emisiji da više nema ni naznaka da će blokaderski pokret ponovo oživeti.

Ona je ugostila zamenika glavnog i odgovornog urednika portala Nova, Ratka Femića, i iz njenog pitanja se moglo zaključiti da je i ona izgubila nadu u blokaderski pokret koji podržava.

- Da li je to sve što gledamo, svaki ovaj protest, zapravo jedna tužna slika podsećanja na ono kako je to izgledalo prošle godine? - pitala je Miljkovićka svog gosta Ratka Femića.

Ni on se nije libio da prizna da vlast, po svemu sudeći, sada još bolje stoji nego dok su propale blokade bile u punom jeku.

- Aleksandar Vučić stoji mnogo bolje danas nego prošle godine! Njemu od leta traje proces konsolidacije dok se masovnost na ulicama smanjivala! - izjavio je Femić.

Tu njihovom jadikovkama nije bio kraj.

U istoj emisiji, Femić je govorio o novonastaloj situaciji u Novoj, N1 i Danasu, koji pripadaju "Junajted mediji", budući da je United grupa smenila sve članove Borda u Adria News Network (ANN) u Luksemburgu.

Femić se u emisiji kod Miljkovićke otvoreno opraštao od svog posla i to nakon što mu je ona postavila pitanje s jasnom optužbom na račun predsednika Vučića da je "autokrata".

- Da uzmemo da je on autokrata u odlasku, isključi li ove medije, odnosno, dresirala li ih, hoće li on i dalje biti u odlasku? - postavila je ona pitanje.

Tada je Femić otvorio karte. - Pa ok, doći će neko drugi, Bože moj! Mi ćemo da palimo, negde ćemo da nađemo... Znate šta, ja sam sad bio na odmoru i počeli su da me pozivaju prijatelji sa raznih strana kada je izašla ova vest, kao i ljudi koji su jako važni i koji se bore za neke stvari u ovoj zemlji, oni bi bili inicijatori da se pokrene neki fond za prikupljanje novca da se osnuje neki medij, neki radio opozicioni da ljudi slušaju kada se voze ... Ima toliko poslova, preživećemo, nećemo biti gladni! Ja sutra mogu da radim Glovo dostavu! Ja sam radio i osiguranja, bavio se kriptovalutama, radio i fizičke radove i verujte mi ni od čega ne bežim - zaključio je on.