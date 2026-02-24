Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti", u Palati Srbija.

Izložbu organizuje nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike.

Obraćanje Vučića

- Najpre da vam čestitam na srpskom jeziku, uvaženi Edvard. Alal vera na odlučnosti, radu. Stara srpska poslovica kaže "kuća ne leži na zemlji, nego na ženi". Državnost je ona nit koja spaja ruke naših majka i baka. Ovom izložbom pokazujemo da je nematerijalno nasleđe živa nit Srbije. Posebnu zahvalnost dugujem Etno mreži. Vidim veliki posao i važnu stvar za Srbiju - kazao je Vučić.

Više stotina poklona onoga što ste vi napravili ja sam dao predstavnicima stranih država, dodao je.

- Narod smo koji poštuje svoje nasleđe i umemo da ga predstavimo svetu. Kulturna diplomatija je u niti koja spaja narode. Zahvaljujem Vam se, ekselencijo. Naša obaveza je da jačamo žensko preduzetništvo. Podaci koje sam dobio juče a koji se tiču zanata, veoma su poražavajući, odnose se na mladu generaciju. Dozvolite mi da kažem da naša državotvornost počiva na našoj kulturi, sa ponosom proglašavam izložbu otvorenom. Živela Srbija - rekao je predsednik.

Obraćanje ambasadora Velike Britanije

- Tokom dve godine boravka u Srbiji, putovali smo u različite gradove, imali smo priliku da vidimo dame iz Etno mreže na delu. One pričaju priču o bogatoj istoriji. Etno mreža je brilijantna organizacija. Prvo čuvaju veštine od izumiranja, prenose ih na sledeću generaciju - rekao je Edvard Ferguson.

Etno mreža inspiriše divljenje prema Srbiji, dodao je.

- Posvećena je i ekonomskom osnaživanju žena. Čestitam Etno mreži i svima koji sarađuju sa njima - rekao je.

Obraćanje predsednice Etno mreže

- Osmislili smo asortiman rukotvorina što čini temelj izvora prihoda za vas kao stvaraoce. Državne institucije koriste ove predmete kao poklone. Tradiciju smo vratili u srce Beograda. Ova dostignuća ne bismo mogli da ostvarimo bez vas. Reči zahvalnosti upućujemo svima. Duboku zahvalnost i poštovanje izražavamo institucijama naše države na čelu sa predsednikom - kazala je Violeta Jovanović.

Ovom politikom na najvišem nivou se predstavlja tradicija kao vrednost od nacionalnog značaja, dodala je.

- Naša poruka je jasna, ulaganje u žene je ulaganje u napredak.

Obilazak postavke

Predsednik je započeo obilazak postavke.

- Svaki od ovih motiva ima svoju priču - rečeno je Vučiću, dok su prikazane minijature i ćilimi, među kojima najprepoznatljiviji Pirotski ćilim.