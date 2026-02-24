Slušaj vest

- Velika privilegija za mene i izuzetan susret sa Tjerijem de Monbrijalom, jednim od najuticajnijih poznavalaca međunarodnih odnosa i kreatora mnjenja u najvišim krugovima politikologije i filozofije.

- Iskoristio sam ovu retku priliku da sa čovekom bogatog iskustva i ogromnog znanja razgovaram o ključnim pitanjima današnjice. Razmenili smo mišljenja o brojnim temama, od fragmentacije sveta nakon pokušaja unifikacije, budućnosti globalizacije i mestu Evrope u polarizovanom svetu, kao i o ulozi pojedinaca i država u svetskom poretku koji se upravo stvara. Posebno sam istakao tešku i izazovnu poziciju Srbije u kontekstu tektonskih geopolitičkih poremećaja koji se lako prelivaju na male zemlje.

- Sa pažnjom sam slušao uvaženog sagovornika, kako bih i sam bolje sagledao uzroke i posledice novog uspona starih sila, promene u borbi za globalnu supremaciju, kao i potrebe za reformama unutar međunarodnih organizacija čiji je uticaj u opadanju. U tom kontekstu, razgovarali smo i o stagnaciji i inertnosti zastarelih mehanizama diplomatije i njenoj novoj ulozi u stvaranju budućeg poretka.

- Naučio sam mnogo, zahvalan Tjeriju de Monbrijalu na korisnim uvidima u kompleksne okvire u kojima se kreće današnja politička misao, opterećena nedostatkom ideologije i jasne strategije. Ponovio sam da će Srbija, uprkos svim poteškoćama koje ima na putu, ostati dosledna principima prava i pravde u svetu u kojem su ova načela zaboravljena, jer je to jedini oslonac i sidro svake dugoročne strategije i jedini ispravan put, zaključio je predsednik Vučić posle sastanka sa osnivačem i predsednikom Francuskog instituta za međunarodne odnose Tjerijem de Monbrijalom.

Kurir.rs

