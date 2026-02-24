Slušaj vest

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D. R. (1975) i M. R. (1983) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje, potvrđeno je RTS-u.

Njima se na teret stavlja da su u periodu od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.

Foto: MUP Srbije

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala i policijski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni su sa lisicama na rukama bili privedeni od strane UKP, a potom su sprovedeni u policijsku stanicu.

Pogledajte snimak hapšenja dvojice osumnjičenih

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije