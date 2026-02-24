Slušaj vest

- Stara srpska poslovica kaže – kuća ne leži na zemlji, nego na ženi. Veliko mi je zadovoljstvo što danas u Palati Srbija otvaramo izložbu „Niti državnosti“. Ova postavka nas podseća da državnost nije samo u institucijama, zakonima i granicama, već i u onome što uvek traje više od svake političke epohe.

- To je ona nit koja spaja ruke naših majki i baka sa strpljenjem tkalja i sjajem veza, koji povezuje prošlost i budućnost. Nematerijalno nasleđe je živa snaga Srbije. Danas, kada svet traži autentičnost, Srbija ima šta da ponudi.

- Zahvalan sam Etnomreži i ambasadoru  Fergusonu na podršci i prijateljstvu koje je pokazao kroz ovaj projekat, jer kulturna diplomatija nije samo u rečima, već u detaljima i nitima koje spajaju narode.

- Drage dame, vi koje ste čuvari pamćenja, svaki bod, svaka šara i tkanina koju ste doneli ovde, u srce države, svedoči da je Srbija najsnažnija onda kada ne zaboravlja ko je. Vi ste dokaz da tradicija nije teret prošlosti, već temelj naše budućnosti.

- Sa ponosom proglašavam izložbu „Niti državnosti“ otvorenom i želim vam uspešan rad. Živela Srbija!, zaključio je predsednik Srbije koji je danas svečano otvorio izložbu "Niti državnosti".

 Kurir.rs

