Posvađali su se partneri unutar grupacije, posvađali su se oko para, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje novinara "da li odlučuje o sudbini N1 i Nove".

- Da ljudi razumeli o čemu se radi. Posvađali su se partneri unutar grupacije, posvađali su se oko para. Uzeli su mnogo novca, samo za Total TV uzeli su 600 miliona evra od "zločinačkog" Telekoma. Misle da mogu da lažu šta hoće. Nikada ničim nisam ugrozio poslovanje N1 i Nova S - kazao je Vučić i dodao:

- Prvo, ne želim da radim ono što su blokaderi radili sa BK televizijom i drugima. Ako nisam u stanju da pobedim laži koje plasiraju onda ne zaslužujem da budem predsednik. Koliko puta ste slušali o Skaj aplikaciji? Ja za Jovanjicu i dalje ne znam gde je. Ali ako ljudi neće meni da veruju, onda ne treba da budem predsednik. Drugo, problem je njihov što ne slušaju šta govorim. Potrebni su mi da bih pokazao kakvi su. Taj kontrast ljudi vide svakoga dana, da ljuti osete kakve su njihove stvarne namere, a da istovremeno znaju šta je to što radimo - rekao je Vučić.

