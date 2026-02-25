Slušaj vest

Blokaderski tabloid Danas sa setom se priseća 15. marta prošle godine i blokaderskog protesta, a ovog puta sami sebe zavaravaju da se tako nešto može ponoviti, iako već mesecima, na svakom okupljanju, bude prisutna samo šačica blokadera.

Danas je na naslovnoj strani od utorka 24. februara i sajtu objavio tekst naslova "Moguća repriza 15. marta", i u sagovornicima traži potvrdu da je repriza moguća.

Uprkos tome što iole većeg skupa nema ni u najavi, tabloid Danas se trudi da objasni da je ipak moguć, iako je upravo od tog 15. marta sve krenulo nizbrdo za protivnike vlasti, dok i sama reč "repriza", koju potenciraju, znači da je bez uspeha prošla ta premijera pre malo manje od godinu dana.

Međutim, opozicija u razgovoru za Danas nije potvrdila njihovu tezu, već je bila veoma uzdržana ili potpuno nesaglasna sa naslovom teksta, što i ne čudi kada se uzme u obzir da u blokaderskom pokretu, između opozicije i studenata "u blokadi" mesecima traju sukobu.

"Veliki protest ne menja sistem"

Blokaderka Danijela Nestorović, poslanica Ekološkog ustanka, poručila je najpre da veliki protest ne menja sistem bez jasnih političkih zahteva i institucionalne artikulacije.

- Masovni protesti se ne organizuju dekretom, već nastaju kada se u društvu nakupi dovoljno nepravde i kada ljudi osete da je pređena granica. Da li je moguće da se ponovi 15. mart? Moguće. Zato što društvene tenzije potoje i nisu rešene. Međutim, važno je biti razuman - jedan veliki protest sam po sebi ne menja sistem. On može da pošalje snažnu poruku, može da oslabi narativ vlasti da je sve pod kontrolom, ali bez jasnih političkih zahteva i institucionalne artikulacije, energija se lako raspline - objašnjava Nestorović za Danas.

Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana naglasio je da je "vreme za drugačije aktivnosti".

- Verujem da je sada vreme za drugačije aktivnosti i pre svega za dogovor svih delova pobunjenog društva, a da bi nakon toga moglo da se razmišlja o jednom velikom okupljanju čija bi svrha bila da pošalje moćnu poruku snage i spremnosti da se odbrani izborna pobeda i da se pruži najsnažniji mogući otpor potencijalnim izbornim krađama. Naravno, to je samo moje mišljenje i apsolutno je legitimno ukoliko odluka studentskog pokreta bude drugačija - dodao je Pavle Grbović.

Lisica: Kad tražiš reprizu, priznaješ fijasko

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da naslov i tekst "Danasa" predstavljaju autogol.

- To je posredno priznanje onoga što je građanima već odavno jasno, a to je da prvobitni skupovi nisu postigli ama baš ništa. Postavlja se logično pitanje: ako pozivate na reprizu, znači li to da je „premijera“ bila neuspešna? Ovo je konačno priznanje poraza politike koja se svodi na šetnje bez cilja i smisla. Zanimljivo je da čak ni glavni akteri ove priče ne duvaju u ista jedra kao pomenuti list. Dok uredništvo mašta o velikim datumima, Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka hladi usijane glave priznanjem da „jedan veliki protest ne menja sistem“. S druge strane, Pavle Grbović najavljuje „drugačije aktivnosti“, što je već dobro poznata šifra koja kod građana budi opravdan strah. Šta zapravo znače „drugačije aktivnosti“? Iskustvo nas uči da se iza reči o drugačijim vidovima borbe skoro uvek krije isti scenario - počinje Lisica.

On dodaje da se pribegava radikalizaciji.

- Pošto im već duži vremenski period ne polazi za rukom da okupe značajan broj ljudi, pribegava se radikalizaciji. Drugačije aktivnosti u prevodu često znače nasilje na ulicama, pokušaje blokade života i uništavanje svega što nosi predznak srpskog i tradicionalnog, što smo imali prilike da vidimo ispred Srpskog narodnog pozorišta, gde su blokaderi izviždali i skoro linčovali mitropolita Joanikija. Pokušaj da se spreči održavanje svečane akademije povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske predstavlja ogoljeni vid nasilja manjeg dela građana Srbije, koji je odrođen od svog naroda i ogrezao u autošovinizmu. Njihova jedina konstanta ostaje kritika svega što se u Srbiji radi i gradi. Bez obzira na nove puteve, bolnice ili škole, odgovor je uvek isti, u vidu agresivnih pokušaja zaustavljanja napretka. Na kraju, prizivanje „reprize“ iz marta meseca samo je još jedan dokaz da opozicija nema novu ideju, niti podršku naroda, već se vrti u začaranom krugu sopstvenih neuspeha, nadajući se da će nasiljem nadomestiti nedostatak glasova - zaključuje Lisica.