Slušaj vest

Dvojica muškaraca iz Kraljeva uhapšeni su juče zbog sumnje da su pripremali napad na predsednika države i njegovu porodicu, kao i na pripadnika Mup -a.

Da li će dalja istraga nedvosmileno pokazati ko stoji iza ovih ljudi, za Kurir televiziju, otkrio je Božidar Spasić - stručnjak za bezbednost.

- U pitanju je služba državne bezbednosti, u kojoj sam lično radio, i oni su, kada se planiraju ovakve operacije, uvek označeni kao „teroristi“. Nedavno je uhapšena grupa u Kraljevu, radi se o dvojici muškaraca koji se lažno predstavljaju kao bivši pripadnici paravojnih formacija ili specijalnih jedinica, iako od toga nema ničega - rekao je Spasić.

Boža Spasić, stručnjak za bezbednost Foto: Kurir Televizija

Planiranje i pripreme atentata u Kraljevu

Dodao je da su oni, od februara do trenutka hapšenja, formirali organizaciju čiji je cilj bio priprema atentata, ne samo na predsednika, već i na celu njegovu porodicu.

- U okviru svojih planova počeli su da prikupljaju oružje i informacije o kretanju predsednika, a imali su i zadatak da upadaju u prostorije gde bi on ili članovi njegove porodice boravili. Zanimljivo je da su uhapšeni u Kraljevu, gradu koji je raskrsnica različitih puteva i centar bezbednosnog aparata Srbije, uključujući i teritoriju Kosova i Metohije. Oni nisu samo planirali, već su aktivno radili na prikupljanju oružja i konkretnom osmišljavanju atentata - objasnio je.

Brza reakcija službi bezbednosti

Spasić je istakao da su vrhunske službe bezbednosti pravovremeno otkrile i kontrolisale ozbiljan teroristički plan protiv predsednika.

- Srećom, naše službe bezbednosti bile su budne i situacija je kontrolisana, pre svega zahvaljujući vrhu bezbednosnog aparata. Iako su postojale informacije da su određeni podaci propušteni, tek kada je slučaj došao do vrha, utvrđeno je da se radi o ozbiljnoj terorističkoj operaciji. Ovo je, po oceni stručnjaka, jedna od najozbiljnijih priprema atentata na predsednika u poslednjih pet godina - naveo je Spasić.

Foto: Printscreen MUP Srbije

Uticaj političkih poruka

Rekao je da sada predstoji razotkrivanje celokupnog lanca ljudi uključenih u organizaciju, sa kojima su teroristi komunicirali.

- Nisu u pitanju neodgovorni mladići - reč je o ljudima od skoro 50 godina, koji su svesni svojih postupaka. Istraga će verovatno pokazati da su na njih uticale razne izjave političara, opozicionih lidera i bivših funkcionera, što ih je dovelo u situaciju da veruju kako mogu izvršiti atentat i time omogućiti dolazak drugih na vlast. Izvršenje takvog čina predstavljalo bi ogroman rizik za državu. U planovima su se nalazili i najsuroviji elementi - namera da se upotrebe noževi protiv članova porodice predsednika - kaže.

"HTELI SU DA UPOTREBE NOŽ PROTIV ČLANOVA PORODICE PREDSEDNIKA" Božidar Spasić za Kurir: "Ovi teroristi nisu mafijaši niti obični kriminalci" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs