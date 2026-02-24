Slušaj vest

U saopštenju Ministarstva pravde se ističe da su sagovornici razmenili mišljenja o dosadašnjim rezultatima u sprovođenju reformskih aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa sa EU, sa posebnim osvrtom na Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava.

Tema razgovora bila je i jačanje saradnje dveju država u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na planu unapređenja pravne sigurnosti.

Vujić je istakao da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, te da Ministarstvo ostaje posvećeno daljem unapređenju zakonodavnog okvira, efikasnosti sudskih postupaka i jačanju vladavine prava.

Ministar je ujedno naglasio značaj kontinuirane podrške partnerskih zemalja u sprovođenju reformi.

Ambasador Gori je potvrdio spremnost Italije da nastavi da pruža podršku Srbiji na njenom evropskom putu, ističući važnost regionalne stabilnosti, reformi i usklađivanja sa evropskim standardima.

Sagovornici su konstatovali da je nastavak konstruktivnog dijaloga i saradnje od ključnog značaja za napredak Srbije u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"FRANCUSKA OSTAJE U POTPUNOSTI SPREMNA DA POMOGNE SRBIJI NA PUTU U EU" Florans Ferari: Odnosi dve zemlje počeli da jačaju od prve posete Makrona Srbiji 2019.
av makron.jpg
Politika"BEZ SRBIJE NEMA STABILNOSTI NA BALKANU" Jasna poruka čuvenog nemačkog lista Evropskoj uniji: Brisel ignoriše realnost, EU je definitivno izgubila Srbiju
Aleksandar Vučić
PolitikaOPERATIVNI TIM SA PREDSTAVNICIMA EK: Razmena mišljenja o preseku stanja u pregovorima
44.jpg
PolitikaDELEGACIJA EP: SRBIJA POTVRDILA POSVEĆENOST EVROINTEGRACIJAMA! Do posete došlo u pravom trenutku, izazovi u oblasti osnovnih sloboda
03081403-epa.jpg
PolitikaSRBIJA UBRZAVA EVROPSKI PUT Održan novi sastanak Operativnog tima za pristupanje EU
Screenshot 2026-02-13 220959.png