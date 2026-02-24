Slušaj vest

On je istakao da danas svedočimo zastrašujućim i konkretnim planovima za njegovu likvidaciju, a mete tih opasnih planova bila su i predsednikova deca i pozdravio odlučnu i promptnu reakciju nadležnih organa koji su zastrašujuće planove osujetili i zaštitili ustavni poredak Srbije.

"Ne smemo dozvoliti da nas blokaderska šolakovska opozicija ponovo vrati u vreme haosa i bezumlja", rekao je Petković, navodi se u saopštenju.

Petković je naveo da blokaderi i opozicija godinama svojim konstantnim lažima i dehumanizacijom predsednika Vučića stvaraju političku klimu u društvu u kojoj je dozvoljeno sve, pa i ubiti legitimno izabranog predsednika države za koga je na direktnim izborima glasalo više od dva miliona i dve stotine hiljada građana ove zemlje.

"I upravo u toj činjenici leži i namera blokadera da po svaku cenu Vučića eliminišu, jer znaju da su na izborima njihove šanse nepostojeće i da građanima nemaju šta da ponude osim nasilja, ogoljene mržnje i razaranja Srbije", rekao je Petković.

Dodao je da je to nasuprot jasnim državnim planovima za razvoj i napredak Srbije.

"Umesto novih puteva, škola, bolnica, vrtića, njihova jedina politika je "ubiti Vučića" da bi se zaustavila Srbija i Aljbinu Kurtiju na tacni predalo Kosovo i Metohija, protiv čega ćemo se uvek i na svakom mestu boriti", dodao je Petković.

Podsećamo, dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

