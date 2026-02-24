Slušaj vest

"Zgrožen sam da postoje ljudi koji su planirali, osmišljavali i priželjkivali ubistvo predsednika i njegove porodice, ali i ponosan na brzo reagovanje institucija i hapšenje osumnjičenih, jer zastrašivanje, nasilje i mržnja nikada više neće biti ono sa čim će se srpski narod identifikovati", istakao je Mali na svom Instagram nalogu.

Dodao je da pruža punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da istraje u svojoj borbi za bolju zemlju, iako zna kakav rizik takva misija nosi, iako svemu tome izlaže svoju porodicu, iako je to pretežak teret koji ne može svako izneti.

"Ponosni smo na njegovu hrabrost, istrajnost i neposustajanje da se Srbija izbori sa pokušajima destabilizacije i zaustavljanja preporoda na kome smo naporno radili prethodnih godina i čiji je inicijator upravo predsednik Vučić.Svi oni koji njemu i njegovoj porodici žele zlo moraju znati da nećemo odustati. Idemo hrabro napred! Podrška našem predsedniku!", istakao je Mali.

 Kurir Politika

