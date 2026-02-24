Slušaj vest

Blokader Dragan Bjelogrlić, glumac i reditelj, ponovo je imao nasilnički ispad na javnom mestu!

Potpisinik opozicionog Proglasa nasrnuo je na poznatog Tiktokera Lepog, čije je pravo ime Aleksandar Šulc!

Lepi je objavio video na kojem se jasno vidi da je glumac Dragan Bjelogrlić nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.

Naime, Lepi mu je prišao i rekao mu d a ga je podržavao dok je nosio uniformu Republike Srpske, uz komentar da je verovatno i to radio za pare.

U tom momentu, Bjelogrlić se okreće ka njemu i kaže "Aaaa ti si ovaj..." ustaje i pokušava da mu otme telefon.

Ne uspeva, pa se vraća na stolicu, a Lepi je prokomentarisao da je Bjelogrlić nervozan.

Ovo nije prvi put da Bjelogrlić nasrće na nekoga na javnom mestu.

Podsetimo, incident zbog kog je glumac i reditelj osuđen dogodio se 23. avgusta 2021.godine u niškom hotelu "Ambasador", kada je nasrnuo na kolegu Predraga Antonijevića.